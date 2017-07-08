Bakan Yılmaz: 15 Temmuz Türk milletini daha güçlü kılmıştır

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar. İşte 15 Temmuz Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir" dedi.

Bakan Yılmaz, Sivas'ın Doğanşar ilçesinde düzenlenen 52'nci Ahmet Ayık Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali'ne katıldı. Yılmaz yaptığı konuşmada güreşlere her geçen yıl ilginin arttığını belirtti. Etkinliğin birlik ve beraberliğe katkıda bulunduğunu ifade eden Bakan Yılmaz, "Ata sporu olarak kültürümüzde de bir yer edinmiştir. Tarihin her döneminde halkımız özel ilgi göstermiş, gelenek olarak nesilden nesile aktarılmıştır" diye konuştu. Güreş sporunun mertçe ve güçle yapılan bir mücadele olduğunu söyleyen Yılmaz, "Bu nedenle güreşlerin yapıldığı yere er meydanı denir. Bu meydanda hak eden kazanır. Bizim için güreş etkinlikleri geçmişimizle, kültürümüzle bağ kurmak, gelenek ve göreneklerimizi yaşatmak için bir fırsattır. Bu etkinlikte gençler güreş sporunu tanır, sever, güreşe olan ilgisi artar ve nesilden nesile aktarılır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak ana teması güreşçilik olan Spor Lisesinin önümüzdeki dönemden itibaren eğitime açacaklarını dile getiren Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sivas'ta nice şampiyonlar çıkartmaya devam edecektir. Her ülkenin özellikle başarı olduğu spor branşları vardır. Ama güreş denince akla Türkiye gelir. Ünlü Türk güreşçilerini anmadan güreş tarihi yazılamaz ve Türkiye'de Sivas olmadan Türk güreşi yazılamaz. Adeta güreş Türkiye ile Sivas'ta Türkiye ile özdeşleşmiştir bu açıdan. Sivas'ın önemli değerlerinden biride yetiştirdiği ülke ve dün"ya çapındaki şampiyonlardır. Kazıkçı Karabekir, Keçeli Ahmet Ayık, Fevzi Şeker, Sebahattin Öztürk, Hamza Yerlikaya, Aydın Polatçı gibi nice yiğitler bu topraklardan çıkmıştır. Bu meşhur güreşçilerimizin ardından görüyoruz ki bugünde başarılı güreşçilerimiz yetişiyor. Geçen yıl yapılan Rio Olimpiyatlarında milli güreşçilerimizden Taha Akgül hemşehrimiz altın madalya kazandı. Böylelikle hem dünya şampiyonu olan, hemde olimpiyat şampiyonu olan ender sporcular arasına katılma başarısı gösterdi. Bundan dolayı da Taha kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum."Birlik ve beraberliğin daim olmasını temenni eden Yılmaz, "Normalde biz bu etkinliği geçen yıl yapacaktık, dış güçlerin maşası, ama bazen dış güçlerin maşası olduğunun dahi farkına varamayacak insanlar tarafından gerçekleştirilen bir hain darbeye maruz kaldığımızdan dolayı etkinliği gerçekleştiremedik. Ama bu yıl geçen yıldan daha güçlü ve çok daha büyük bir katılımla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.



"Bu millet canıyla demokrasisine sahip çıkar"

15 Temmuz'da 249 şehit verildiğini anımsatan ve şehitlere Allah'tan rahmet dileyen Yılmaz,"Muhakkak ki bütün dünyaya şunu gösterdiler; bu Türk milleti canıyla, kanıyla, hakkına, hukukuna, demokrasisine sahip çıkar. Hiç şüpheniz olmasın, 'insanı öldürmeyen darbeler, onu güçlü kılar' diler. İşte 15 Temmuz Türk milletini daha güçlü kılmıştır ve bütün dünyaya bir daha milli iradesine el uzatılmayacağını göstermiştir. Geleceğimiz hiç şüpheniz olmasın daha aydınlık olacaktır. Biz bunu da bu aziz millete borçluyuz. Bu aziz milletin bir ferdi olmaktan dolayı da gurur duyuyorum."şeklinde konuştu.

Konuşmanın ardından Eski Güreşçi Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Ahmet Ayık tarafından Yılmaz'a plaket verildi. 21 kategoride 135 sporcunun katıldığı Karakucak Güreşleri ve Bal Festivali'ne Sivas Valisi Davut Gül, AK Parti Sivas milletvekilleri Hilmi Bilgin, Selim Dursun, AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz, Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Milli Güreşçi Taha Akgül, Sivassporlu bazı futbolcular ve vatandaşlar katıldı. Festivalinin ağalığını da Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz yaptı.