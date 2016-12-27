  • BIST 76.722
  • Altın 129,260
  • Dolar 3,5206
  • Euro 3,6768
  • Kocaeli : 7 °C
  • İstanbul : 7 °C
  • Sakarya : 7 °C

Bakan’dan Çoban’a ziyaret

»
Bakan’dan Çoban’a ziyaret
Bakan’dan Çoban’a ziyaret

2004-2009 yılları arasında İzmit Saraybahçe Belediye Başkanlığı yapan, ardından 2009 seçimlerinde İzmit için aday gösterilmeyen, sonrasında milletvekilliği için şansını denemesine rağmen rağbet görmeyen Halil Vehbi Yenice, sosyal medyada en çok boy gösteren siyasilerden birisi durumunda.

Geçtiğimiz günlerde de bir ziyarette çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yaymış.

Olay bir ziyaret. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mehmet Çoban isimli bir tanıdığını ziyaret ediyor. Olay mahallinde eski başkan Yenice de var. Haliyle burada koyu bir sohbet başlamış.

Mehmet Çoban’ın daveti üzerine yapılan ziyarette Bakan Işık’a sıcak sohbetin yanı sıra sohbet oldu sıcak köy sütü ve kahvaltısı da ikram edilmiş. Açıkçası bu muhabbet baya güzel görüntülere sahne olmuş.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çokan’dan Baykal eleştirisi: Eskiye rağbet olsa...23 Aralık 2016 Cuma 13:34
  • Ayağa kalkma zamanımız gelmedi mi?23 Aralık 2016 Cuma 13:31
  • İşte polisin gerçek yüzü…23 Aralık 2016 Cuma 13:30
  • Kocaeli sosyal medyada KARLOV SUİKASTI'nı konuştu20 Aralık 2016 Salı 13:12
  • Kayseri’deki saldırıyı Kocaeli bu sözlerle lanetledi!17 Aralık 2016 Cumartesi 12:58
  • Yaylak’tan Ünlü’ye eleştiri12 Aralık 2016 Pazartesi 14:09
  • Naci Kara’dan ilginç soru: Oyun mu, yoksa oyun mu?12 Aralık 2016 Pazartesi 14:08
  • Ruhi Çavdar’dan Bahçeli’ye destek12 Aralık 2016 Pazartesi 14:07
  • Sönmezoğlu’ndan veda gibi kutlama09 Aralık 2016 Cuma 14:44
  • İşeri’den hasta ziyaretleri09 Aralık 2016 Cuma 14:42
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim