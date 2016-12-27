Bakan’dan Çoban’a ziyaret

2004-2009 yılları arasında İzmit Saraybahçe Belediye Başkanlığı yapan, ardından 2009 seçimlerinde İzmit için aday gösterilmeyen, sonrasında milletvekilliği için şansını denemesine rağmen rağbet görmeyen Halil Vehbi Yenice, sosyal medyada en çok boy gösteren siyasilerden birisi durumunda.

Geçtiğimiz günlerde de bir ziyarette çekilen fotoğraflarını sosyal medyadan yaymış.

Olay bir ziyaret. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Mehmet Çoban isimli bir tanıdığını ziyaret ediyor. Olay mahallinde eski başkan Yenice de var. Haliyle burada koyu bir sohbet başlamış.

Mehmet Çoban’ın daveti üzerine yapılan ziyarette Bakan Işık’a sıcak sohbetin yanı sıra sohbet oldu sıcak köy sütü ve kahvaltısı da ikram edilmiş. Açıkçası bu muhabbet baya güzel görüntülere sahne olmuş.