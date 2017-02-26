Bakanlığın aldığı sigara yasağı kararı doğru mu?

Mesut Akbulut

6 Ocak 2017 tarihinden itibaren uygulanmaya konulan yarı açık alanlarda sigara yasağı kafe ve restoranlarda sıkıntı yaratıyor.

Geçtiğimiz günlerde İzmit’te toplanan işyeri sahipleri feryat etmişti.

Böyle giderse eleman çıkarmak zorunda kalacaklarını söylemişlerdi.

Gölcük Esnaf Odası Başkanı Necmi Kocaman da konuyla ilgili değerlendirmede bulundu.

Kocaman, yasak nedeniyle birçok esnafın işyeri kapatma noktasına geldiğini söyledi…

Kocaman bazı önerilerde bulundu:

-Bazı Avrupa Birliği ülkelerinde 80 metrekarenin altında bulunan yerlerde sigara içimi serbest, büyük yerlerde ise işyerine kabin yerleştirilerek bu yasağa çözüm bulunmuştur. Ülkemizde de buna benzer çalışmalar yapılabilirdir.

-Eksik kahvehanelerin ruhsatları dondurulabilir, yeni açılacak olan yerlerde sigara yasağı konulabilir. --Kahvehanede yeni havalandırma sistemi şartı getirilebilir veya kabin konularak esnafın mağduriyeti giderilebilir.

Kahvehane işletmecileri;

-yasakla birlikte müşteri kalmadığını,

-kahvehanenin masrafını dahi çıkaramadıklarını,

-çalışanları çıkarmaya başladıklarını,

-evlerine ekmek götüremeyecek hale geldiklerini

belirterek, eğer çözüm bulunmasa işyerlerini kapatmak zorunda kalacaklarını söylüyorlar...

Esnaflar, kahvehanelerde sigara yasağı olduğu için müşterilerin kaldırımlarda sigara içtiğini, komşuların rahatsız olduğunu ifade ediyorlar…

Açık alanlarda sigara yasağı, kafe, restoran ve kahvehane sahipleri dertli mi dertli…

Sigara içimi önce kapalı alanlarda başladı…

İşletme sahipleri, işyerinin önüne açık alanlar oluşturarak bu yasağa çözüm buldu.

Şimdi de yarı açık alanlarda da sigara yasaklandı…

Tepkiler büyüyor…

Bakan Recep Akdağ, kapalı alanlarda sigara yasağından sonra sigara içenlerde 5 puanlık bir azalma olduğunu söyleyip, bu azalmanın yetersiz olduğunu ifade ediyor…

Bakanlık, en azından yasağın uygulanması için kafe, restoran ve kahvehanelere biraz daha zaman vermeli…

Bu zaman zarfında işletmeler devam edip etmeme noktasında karar verir…

En azından işletme sahiplerine tercih hakkı verilir…

Özel İlgi Çocuk Tıp Merkezi yeni yerinde

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Hayırda hayır var!

CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, referandum startını verdi. Maya’nın sloganı “hayırda hayır var”… Kaya, yeni anayasa değişikliğini anlatmak için yeni hedef belirledi. Kaya, CHP ilçe örgütü, anayasa değişikliğinin halkımız tarafından tam manası ile anlaşılabilmesi için Çayırova’da bulunan tüm hanelere yapılan değişikliği anlatan ve parti logomuzun bulunmadığı broşürün girmesi sağlamayı kendimize hedef olarak belirledik” dedi. Dağıtılan broşürlerde CHP logosunun olmaması önemli… Ama önemli olan dağıtılan broşürleri okuyan vatandaşların vereceği tepki…

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Hırsızlar neden hep bu camiyi soyuyor?

İzmit Yahya Kaptan Mahallesi’nde bulunan Akşemsettin Cami’ine önceki gün yine hırsız veya hırsızlar girmiş. Son üç ayda bu camiye 3 kez hırsız girmiş, bir defasında da hırsızlığa teşebbüs edilmiş, farkına varılmış. Hırsızlar bu soygunda ezan hoparlörlerini bile çalmışlar. Bir de 7 bin lirayı alıp kayıplara karışmışlar. Hırsızlar neden bu camiye dadanıyor, bunu araştırmak lazım. Müslüman bir ülkedeyiz, ibadet edilen yere girip hırsızlık yapılabiliyorsa, geldiğimiz durum ortada..