Bakın, üniversitelerimiz kimlerin elinde?

M.Tanzer Ünal

Televizyonda haberleri izliyorum.

Yalova Üniversitesi’nden bir haber…

Yeni ders yılına başlama töreni yapılıyor.

Kürsüde Rektör Vekili Prof. Dr. Cengiz Tomay…

Öğrencilere ve davetlilere şöyle sesleniyor:

"Ben Edinburgh Üniversitesi’nde okudum. Orada hoca olamadım. Türkiye’mizin seçkin kurumları Boğaziçi'nde, ODTÜ'de, buralarda da hoca olamadım. Belki epey eksik yanım var. Yani Yalova Üniversitesi’ne gelmeyi çok hak etmiyorum belki de ama olsun. Gene de samimiyetle elimden geleni yapacağım…"

Profesör olmuş, rektör olmuş, bir üniversitenin başında, şu yaptığı konuşmaya bakın!

Deli olsa, bu kadar saçmalamaz!

*Kendini çok yükseklerde görüyor.

*Yalova Üniversitesi’ni küçümsüyor.

Üstelik…

O küçümsediği, o aşağıladığı üniversitenin rektör vekili…

Şimdi sen tut, böyle bir kişiliğin yönettiği Yalova Üniversitesi’nden hayır bekle.

Bu olay, “Üniversitelerimiz kimlerin elinde, üniversitelerimiz kimlere kaldı?” sorusuna güzel bir cevap.

Ben olsam, bu “memnuniyetsiz” hocayı ertesi gün kulağından tutup gönderirim.”

Devlete gönülsüz hizmet, hizmet değildir!

Ondan bu memlekete gelecek hayır, şurada dursun!

“Milli Eğitim”de istikrar

Seçim dönemlerinde “istikrar” sözcüğü dillerden düşmez.

Aman, istikrar bozulmasın!

İstikrar bozulursa, ülke yönetilemez!

İstikrara sahip çıkalım!

İstikrarla yatıp, istikrarla kalkarız…

İstikrar da istikrar!

İstikrar istikrar da…

Şu anda “iktidar istikrarı” yaşıyorsak…

Yani AKP sürekli iktidardaysa…

Milli Eğitim’deki bu “sürekli istikrarsızlık” neden?

Altı bakan değişti.

Sırasıyla Erkan Mumcu, Hüseyin Çelik, Nimet Baş, Ömer Dinçer, Nabi Avcı ve İsmet Yılmaz…

Her gelen…

*”Şimdiye kadar yapılanlar yanlıştı” dedi.

*”İşleri ben düzeltirim” dedi.

*“Reform yapıyorum” dedi.

*Eski sistemi ve eski müfredatı çöpe attı, kendi doğru bildiklerini uyguladı.

Sonuç?

Hâlâ doğruyu bulamadık.

Hâlâ yap-bozu yaşıyoruz.

İstikrar istikrar da, Milli Eğitim’deki bu istikrarsızlığa ne demeli?

“İşçi ithalatı” ne zaman başlar?

“Yav, memleketimizde bu kadar işsiz var, bu ne işçi ithalatı?” demeyin.

Konu ciddi ciddi gündemde…

Patronlar, bir araya geldiklerinde şaka yollu da olsa konuyu ele alıyorlar.

Dün gazetelerde okudum.

SANKO Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “10 yıla kalmadan işçi ithal ederiz” diye gazetecilere demeç vermiş.

Konukoğlu, şöyle diyor:

“Türkiye 10 yıla kalmadan işçi ithal edecek. İnsanlar iş beğenmiyor. İşçi arıyorsun, bulamıyorsun. Gelen masa başı iş istiyor. Bunu kırmamız lazım.”

Gaziantep kökenli, ülkemizin önemli sanayicilerinden Abdulkadir Bey, bir gerçeğimizi çarpıcı bir ifadeyle dile getirmiş.

Duymak ve anlamak isteyenlere…

Saygı duyana saygı

Haberi okuyunca çok hoşuma gitti.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’ya, CHP’nin “Fındık için adalet yürüyüşü”nü sormuşlar.

Bakan, CHP’nin bu yürüyüşü için “FETÖ’cü bunlar, terörist bunlar” diye çıkışmamış.

Ya nasıl davranmış?

Makamına yakışır bir şekilde “Saygı duyuyorum. Demokratik bir ülke, yürümeleri doğal bir olaydır. Yürümek iyidir, yürümenin hiç kimseye bir zararı yoktur” demiş.

Ne diyelim, saygı gösterene saygı göstermek lazım.

Bakan Fakıbaba’nın davranışı, saygı duyulacak bir davranış!

Ağa balıktan anlar mı?

Bugünler için bir fıkra:

Aşçı yamakları o gün konağa getirilen balığın cinsi konusunda anlaşmaya varamamışlar.

“Bu balık kolyoz mu, uskumru mu?”

Aşçılar da bilememiş…

Bunun üzerine başaşçıya gidip sormuşlar…

O da bilememiş, ama demiş ki:

“Siz en iyisi bunu gidin ağaya sorun.”

“Ağa balıktan anlar mı?”

“Anlamaz, ama dediği dediktir. Ağa ne derse odur.”

Sefer Ekşi’nin şikâyeti

Önceki akşam aradı.

“Şikâyetim var” dedi.

Ciddiye aldım, dinledim.

“Şu an Yuvacık Merkez Camii’nin önündeyim. Arkadaşlarla namazımızı kıldık çıktık, hocaya bize çay ısmarla diyoruz ısmarlamıyor. Adı Osman Güzel… Artvinli… Pintinin teki… Müftüye şikâyet edeceğim, gününü görecek…”

Eee, herkesin derdi başka, bizim Sefer Ekşi’nin derdi bambaşka!

3 görüş

*”Kader karşılaştırır, karakter yakınlaştırır, karar anlaştırır, davranış uzaklaştırır.” Dr. Fahri ATABEY

*”Dünya gerçeklerinden biri de şudur: Başarılı olanlar sevilmez.”

*”Pek az insan, başkalarının yaşadığı tecrübelerden faydalanacak kadar akıllıdır.”