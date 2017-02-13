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Bakırcılar Çarşısında cephe iyileştirmesi yapılacak

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Bakırcılar Çarşısında cephe iyileştirmesi yapılacak
Şehrin bir çok yerinde cephe iyileştirmesi yapan İzmit Belediyesi, benzer çalışmayı Bakırcılar Çarşısı’nda da yapacak.

İzmit’in kültür turizm şehri olması için çalışmaların devam ettiğini söyleyen Doğan, "Bakırcılar Çarşısı’nda 28 binayı kapsayan cephe iyileştirme projesi hazırlanarak onay için Estetik Kurulu’na gönderildi. Proje kapsamında sokaktaki dükkânların tabelalar değişecek, bina cephelerinin sıva tadilatları yapılarak krem rengi boyanacak, klimalar kapatılacak.  Sokak aydınlatmalarının da takılmasıyla sokak tarihi dokusunu koruyarak Bakırcılar Çarşısı kimliği içerisinde sade ve şık bir görünüme kavuşacak” dedi. Projenin tamamlandığını ve estetik kuruldan onay beklediklerini belirten İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan “teknik ekibimizle birlikte yerinde incelemelerde bulunarak esnaflara proje hakkında bilgi verdik. Proje onaylandıktan sonra hızla çalışmalara başlayacağız.  Bu sokağımız, şehrimizin sembol sokaklarından biri,. Dolayısıyla şehrimize gelen misafirlerimizin kesinlikle uğraması gereken bir yer.   Hayata geçirdiğimiz projelerle hem esnafımızın daha fazla kazanmasını, hem de şehrimizin değerlerini ortaya çıkarıyoruz” şeklinde konuştu.

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