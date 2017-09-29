Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu

Bilal Dündar

Beş yıl önce büyük bir katılımla Kars’ta temel atma töreni yapılmıştı. O zamanlar Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Şakaşivili katılımları ile temel atıldı.

Biraz gecikmeli de olsa bu büyük stratejik ve ekonomik öneme sahip ulaşım ağının ilk seferi Çarşamba günü gerçekleşti.

Bakü’den kalkan trende Azerbaycan Demiryolu Bakanı Cavit Gurbanov, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars Milletvekili Selahattin Beyribey ve diğer heyet üyeleri ile birlikte akşam tren Kars’a geldi.

Bu proje ile taşımacılık daha ucuza mal olacak. Ayrıca iki kardeş ülke arasında ilişkilere daha fazla ivme kazandıracak. Dostluk ve kardeşlik adına hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum.

Bu vesile ile temel atma töreni ile ilgili bazı anekdotları sizlerle paylaşmak istiyorum.

Federasyon Yönetim Kurulumuz da temel atma törenine katılmıştı. İki adet üzerinde Azerbaycan ve Türk bayrağı olan altın rozet yaptırmıştık. Bir adette Türkiye, Gürcistan bayraklı rozet yaptırmıştık.

Her üç Cumhurbaşkanının yakasına takınca bu büyük ve önemli projenin bir an önce bitirilmesi dileği ile teşekkür etmiştim.

Şakaşivili’ye rozet takınca, “Sayın Cumhurbaşkanı, burası sizin de ülkeniz sayılır. Gürcistan bizim için önemli dost bir ülkedir. Gürcistan’da 500 bin civarında Türk yaşamaktadır. Onları vatandaşlarınız olarak bağrınıza basmanız bizleri çok memnun etmektedir. Desteğinizin devamını diliyor, size teşekkür ediyorum” demiştim. Sıcak ilgi karşısında duygulanarak tercümanına tek tek yeniden aynı cümlelerin tekrarını istemişti. Bizi Tiflis’e davet etmişlerdi.

Gürcistan’dan rüşveti tamamen kaldıran Şakaşivili’ye bir gazeteci yıllar önce sebebini sorunca, “Ben rüşvet almıyorum” diye anlamlı icraatını özetleyen bir cümle ile cevap vermişti.

“Mahkeme kadıya mülk değil” sözü çok doğrudur. “Ne oldum değil, ne olacağım” demek gerekir. O günün Cumhurbaşkanı ve önemli lideri sonradan istenmeyen adam ilan edildi Gürcistan’da.

Oradaki teşkilat başkanı arkadaşlar ile sohbetimiz sırasında ülkenin şimdi Şakaşivili’yi çok aradığını söylüyorlar.

Gün geçtikçe ekonomik getirisi büyük olacak bu demiryolu ulaşımda barış köprüsü durumundadır.

Her üç ülkeye de hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum.

ZAMLAR HERKESİ BIKTIRDI

Oldum olasıya devlet mükelleflerden bekledikleri vergiyi alamadığını düşünerek en kolay yol olan dolaylı vergilere yükleniyor. Tekelden, akaryakıttan ve diğer birçok emtiadan tutun da otomobillere kadar en yüksek vergiyi almaktadır.

Bu yöntemle alınan vergiler hem çok ağır, hem de halkın tasarruf gücünü yok ediyor.

İki gün önce Maliye Bakanı 2018 yılı için motorlu taşıtlardan yüzde 40 zamlı vergi alacaklarını açıkladılar. Bu oran oldukça astronomik olduğu için büyük tepki aldı.

Bu halk yeri geldiği zaman tarih şahittir ki, ülkesi için her şeyini feda eder. Ama durup dururken bu dengesiz ve fahiş artışın kabul edilmesini infaz ölçüleri ile bağdaştırmak da mümkün değildir. Vergide adalet ölçüleri aşındırılmamalıdır. Yanlış hesabın Bağdat’tan geri dönmesini bekliyoruz.