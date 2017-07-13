BAL başvuru süresi bitiyor!

8’inci sezon maçlarının oynanacağı Bölgesel Amatör Lig’de geri sayım sürüyor

Lig’e katılım için takımlara tanınan başvuru süresi yarın mesai bitiminde sona erecek. Temsilcilerimiz doğantepe, Derince Belediye Demir, Derincespor, Gebzespor ve Çayırovaspor’un da yer aldığı Bölgesel Amatör Lig’e katılma hakkı bulunan kulüplerin katılım belgelerini en geç yarın mesai bitimine kadar TFF Amatör İşler Müdürlüğü BAL Departmanı’na göndermeleri gerekiyor. Ligin gruplandırma ve statüsü, lige katılacak takım sayısının kesin olarak belirlenmesi ve saha denetimlerinin tamamlanmasından sonra açıklanacak.