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BAL gibi bir sezon olsun!

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BAL gibi bir sezon olsun!
Bölgesel Amatör Lig’de büyük heyecan başlıyor. 2017-2018 sezonunda temsilcilerimizi bir birinden zorlu maçlar bekliyor. Tüm maçlar saat 15’te başlayacak.

DOĞANTEPE İÇERİDE, DERİNCE DIŞARIDA

Bölgesel Amatör Lig’de heyecan dün başladı. Çok sıkı bir takım kuran ve tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Başiskele Doğantepespor, yatırım yapan ve şampiyonluk hedefi ile yola çıkan İstanbul Beylikdüzü ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç Doğantepe Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’nda oynanacak. 5 yıl sonra amatöre düşen Derincespor ilk maçını deplasmanda oynayacak ve rakibi İnegöl Kurtuluş olacak.

 

İKİSİNİN DE İŞİ KOLAY DEĞİL

BAL 9. Grup’ta yer alan Çayırovaspor, sezonu sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ile açıyor. Yeşil Siyahlılarda sakat futbolcu bulunmuyor. İlk maçını deplasmanda oynayacak olan Belediye Derincespor’un rakibi güçlü bir kadro kuran ve her yıl 3. Lig’e çıkmak için mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor olacak. Gazetemiz baskıya girerken, Gebzespor ile Maltepespor, İstanbul’da karşı karşıya geliyordu.

 

BAL 11. GRUP İLK HAFTA MAÇLARI – 15.00

 

DOĞANTEPESPOR – Beylikdüzü

İnegöl Kurtuluş - DERİNCESPOR

Adapazarıspor - Karasuspor

Sapanca – Beylerbeyi

Kartal Bulvar – Bursa Zafer

Nilüfer Erdemli - Kestel

             

BAL 9. GRUP İLK HAFTA MAÇLARI – 15.00

ÇAYIROVASPOR – Ayvalıkgücü

Manisa Soma– B. DERİNCE

Alaşehir – Yunus Emre

Balya Belediye – Havran Fatih

Bornova Yeşilova – Çiğli Bld.

Kartalspor – Modafenspor

Şile Yıldız (Bay)

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