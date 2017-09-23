BAL gibi bir sezon olsun!

DOĞANTEPE İÇERİDE, DERİNCE DIŞARIDA
Bölgesel Amatör Lig’de heyecan dün başladı. Çok sıkı bir takım kuran ve tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Lig’de mücadele edecek olan Başiskele Doğantepespor, yatırım yapan ve şampiyonluk hedefi ile yola çıkan İstanbul Beylikdüzü ile karşı karşıya gelecek. Zorlu maç Doğantepe Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Stadı’nda oynanacak. 5 yıl sonra amatöre düşen Derincespor ilk maçını deplasmanda oynayacak ve rakibi İnegöl Kurtuluş olacak.
İKİSİNİN DE İŞİ KOLAY DEĞİL
BAL 9. Grup’ta yer alan Çayırovaspor, sezonu sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor maçı ile açıyor. Yeşil Siyahlılarda sakat futbolcu bulunmuyor. İlk maçını deplasmanda oynayacak olan Belediye Derincespor’un rakibi güçlü bir kadro kuran ve her yıl 3. Lig’e çıkmak için mücadele eden Manisa temsilcisi Somaspor olacak. Gazetemiz baskıya girerken, Gebzespor ile Maltepespor, İstanbul’da karşı karşıya geliyordu.
BAL 11. GRUP İLK HAFTA MAÇLARI – 15.00
DOĞANTEPESPOR – Beylikdüzü
İnegöl Kurtuluş - DERİNCESPOR
Adapazarıspor - Karasuspor
Sapanca – Beylerbeyi
Kartal Bulvar – Bursa Zafer
Nilüfer Erdemli - Kestel
BAL 9. GRUP İLK HAFTA MAÇLARI – 15.00
ÇAYIROVASPOR – Ayvalıkgücü
Manisa Soma– B. DERİNCE
Alaşehir – Yunus Emre
Balya Belediye – Havran Fatih
Bornova Yeşilova – Çiğli Bld.
Kartalspor – Modafenspor
Şile Yıldız (Bay)