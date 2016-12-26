BAL-TÜRK, Şehitlere Saygı Gecesi’nde bir araya geldi

Son günlerde ülkemizde yaşanan olaylar ve şehit haberleri nedeniyle formatta değişiklik yapan dernek üyeleri, Dayanışma ve Şehitlere Saygı Gecesi’nde bir araya geldi

Kocaeli Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, önceki akşam Tanyıldız Düğün Salonu’nda bir araya geldi. Her sene eğlenceli bir şekilde kutlanan gece son dönemlerde gelen şehit haberleri üzerine değiştirilerek, “Dayanışma ve Şehitlere Saygı Gecesi” adı altında bir yemekle düzenledi. Gerçekleşen konuşmaları ardından şube başkanları ve Balkanlı öğrencilerden iki öğrenci Bulgaristan ve Arnavutluk’tan gelen öğrenciler adına konuştular ve Bal-Türk’ün kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür etti. 2016 yılı faaliyetleri ve projelerinin sunumlarının da yapılmasının ardından Balkanlara ait Türkü ve marşlar eşliğinde yemek devam etti. Üyeler sohbet etme imkânı buldu.

PROJELERİNİ ANLATTI

Tanyıldız Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa,Bal-Türk Genel Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Doç.Dr. Selçuk Koç, Gebze Şube Başkanı İsmail Yılmaz, Körfez Şube Başkanı Ziya Baykara, Çayırova Şube Başkanı Ekrem Şen ve yönetim kurulu üyeleri ile DOST Partisi Kocaeli Teşkilat Başkanı Günay Uzun ve üyelerinin yanı sıra Kocaeli Üniversitesinde okuyan Balkanlı öğrenciler ile dernek üyeleri katıldı. Genel Başkan Dr. Bayram Çolakoğlu yaptığı açılış konuşmasında yeni yıla merhaba gecesinin formatının niçin değiştiğini anlattı. 2016 yılı içerisinde de gelenekselleşmiş Hıdırellez bayramı, iftar, Balkan Şenliği, söyleşiler ve kültür gezilerini yaptıklarını bahseden Çolakoğlu, Bulgaristan’daki gençleri de unutmadıklarını ve Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının desteği ile iki başarılı proje daha yaptıklarını ifade etti.

VATANI BAKKALDAN SATIN ALMADIK

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu da değerlendiren Çolakoğlu, “her gün şehit veriyoruz. Biz bugün burada oturabiliyorsak şehitlerimizin sayesinde. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Biz bu vatanı bakkaldan satın almadık. Tarih kitapları bugünleri 3’üncü Dünya Savaşı olarak yazacak. Bu maskeli bir savaş ve her bir maskenin altından kapitalizmin efendileri olan FETÖ, PKK, PYD, DAEŞ ÇIKIYOR. Namert bir savaş. Biz dik durduğumuz ve omuz omuza verdiğimiz müddetçe başaramayacaklar. Ülkeyi bölme girişiminin en büyüğü 15 Temmuz’da gerçekleşti. 15 Temmuz da 15 yaşında gençlerimiz sokağa çıktı. Bunu hesap edemediler. Bizler vatansız kalmanın ne demek olduğunu en iyi bilenlerdeniz. Balkanlar ana yurdumuzdu, hicret etmek zorunda kaldık, şimdi ata yurdumuz oldu. Ama Anadolu’dan öteye süremeyecekler bizi, artık devletimizin de milletimizin de buna izin vermeyeceğini, kendilerini dünyanın efendileri zannedenler de bilsin. Vatanımızın her karış toprağını korumak, al bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı gazi kardeşlerimize acil şifalar dilerim” ifadelerini kullandı.

FAALİYETLERİN SUNUMU

Konuşmanın ardından şube başkanları ve Balkanlı öğrencilerden iki öğrenci Bulgaristan ve Arnavutluktan gelen öğrenciler adına konuştular ve Bal-Türk’ün kendilerini yalnız bırakmamasından dolayı teşekkür etti. 2016 yılı faaliyetleri ve projelerinin sunumlarının da yapılmasının ardından Balkanlara ait Türkü ve marşlar eşliğinde yemek devam etti. Nurşah ŞAHİN