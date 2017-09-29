Bal-Türk’ten büyükelçi ziyareti

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Genel Merkez yönetimi Bulgaristan Ankara Büyükelçisi Nadejda Neynski’yi ziyaret etti

Ziyarette Bal-Türk Genel Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu, dernek yöneticilerinden Doç. Dr. Ayhan Orhan ve Sekreter Sevginar Kocaali hazır bulundu. Görüşmelerde Türkiye ile ilişkileri değerlendiren Neynski, Bulgaristan ile Türkiye arasında iyi bir ilişki olduğunu ve bu ilişkileri daha da ileri düzeye çekmek için çalıştıklarını ifade etti.

SERTİFİKA İSTEDİLER

Bal-Türk Genel Başkanı Dr. Bayram Çolakoğlu da, STK olarak ortak çalışma yapmaya hazır olduklarını dile getirdi. Bulgaristan’a yatırım yapmak isteyen işadamlarının desteğe ihtiyacının olduğunu dile getiren Çolakoğlu, “İzmit Balkan Kültür Evi’nde Bulgarca kursu açtık. Bu kursların Bulgaristan devletinin desteklemesini ve Bulgaristan’da geçerli olacak şekilde sertifikalandırılmasını istiyoruz” dedi. Bal-Türk Genel Başkanı Çolakoğlu, Büyükelçi Neynski’ye görüşme sonunda bir hediye sundu.