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BAL’da derbi günü!

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BAL’da derbi günü!
Bölgesel Amatör Lig’deki iki temsilcimiz Başiskele Doğantepespor ile Derincespor yarın karşılaşıyor

Zorlu mücadele 17 Ağustos Stadı’nda saat 15’te başlayacak.

 

İKİSİ DE KAZANAMAMIŞTI

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Başiskele Doğantepespor ile 3. Lig’den düşen Derincespor yarın zorlu bir maça çıkacak. 11. Grup’taki temsilcilerimiz ilk maçlarında galibiyet ile tanışamadı. Doğantepespor sahasında İstanbul Beylikdüzü ile 0-0 berabere kaldı, Derincespor ise deplasmanda İnegöl Kurtuluş’a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. 11. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’un ikinci haftadaki rakibi Kartal Bulvarspor olacak.

 

TÜM MAÇLAR 15’TE BAŞLAYACAK

İlk maçında zorlu Maltepespor karşısında 2-1’lik galibiyet ile dönen Menekşe, taraftarı önünde Bulvarspor’u da mağlup edip iddiasını sürdürmek istiyor. Grubun diğer maçlarında Beylikdüzü ile Beylerbeyi, Zaferspor ile Adapazarıspor, Karasuspor ile Nilüfer Erdemli, Kestel ile İnegöl ve Maltepe ile Sapanca Gençlik 3 puan mücadelesi verecek. BAL 9. Grup’ta mücadele eden Çayırovaspor haftayı maç yapmadan geçecek. Belediye Derincespor ise şampiyonluk adayı Şile Yıldızspor’u konuk edecek. Tüm maçlar 15’te başlayacak. Erdem ÖVÜÇ

 

BAL 11. GRUP PUAN DURUMU

                               TAKIMLAR                                   O    G     B    M     A    Y      P

1

Gebzespor

1

1

0

0

2

1

3

 

2

İnegöl Kurtuluş

1

1

0

0

2

1

3

 

3

Kartal Bulvarspor

1

1

0

0

1

0

3

 

4

Sapanca Gençlik

1

1

0

0

1

0

3

 

5

Adapazarı Spor

1

0

1

0

0

0

1

 

6

Doğantepespor

1

0

1

0

0

0

1

 

7

Beylikdüzüspor

1

0

1

0

0

0

1

 

8

Karasuspor

1

0

1

0

0

0

1

 

9

Kestel Bld.

1

0

1

0

0

0

1

 

10

Nilüfer Erdemli

1

0

1

0

0

0

1

 

11

Derincespor

1

0

0

1

1

2

0

 

12

Maltepespor

1

0

0

1

1

2

0

 

13

Beylerbeyi

1

0

0

1

0

1

0

 

14

Bursa Zaferspor

1

0

0

1

0

1

0

 

 

2. HAFTA MAÇLARI (1 EKİM 15.00)

 

Beylikdüzüspor

Beylerbeyi

 

Bursa Zaferspor

Adapazarıspor

 

DERİNCESPOR

DOĞANTEPESPOR

 

GEBZESPOR

Kartal Bulvar

 

Karasuspor

Nilüfer Erdemli

 

Kestel Bld.

İnegöl Kurtuluş

 

Maltepespor

Sapanca Gençlik

 

BAL 9. GRUP PUAN DURUMU

                               TAKIMLAR                                          O   G    B   M   A    Y     P

1

Modafenspor

1

1

0

0

2

0

3

 

2

Balya Belediyespor

1

1

0

0

2

1

3

 

3

Alaşehir Belediyespor

1

1

0

0

1

0

3

 

4

Çiğli Belediyespor

1

1

0

0

1

0

3

 

5

Somaspor

1

1

0

0

1

0

3

 

6

Ayvalıkgücü

1

0

1

0

1

1

1

 

7

ÇAYIROVASPOR

1

0

1

0

1

1

1

 

8

Şile Yıldızspor

0

0

0

0

0

0

0

 

9

Havran Fatih Bld.

1

0

0

1

1

2

0

 

10

BELEDİYE DERİNCE

1

0

0

1

0

1

0

 

11

Bornova Yeşilovaspor

1

0

0

1

0

1

0

 

12

Yunus Emre Belediye

1

0

0

1

0

1

0

 

13

Kartalspor

1

0

0

1

0

2

0

 

 

2. HAFTA MAÇLARI (1 EKİM 15.00)

Ayvalıkgücü

Kartalspor

Belediye Derince

Şile Yıldızspor

Çiğli Belediyespor

Balya Bld

Havran Fatih Bld.

Somaspor

Modafenspor

Alaşehir Bld

Yunus Emre

Bornova Yeşilova

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