BAL’da derbi günü!

Bölgesel Amatör Lig’deki iki temsilcimiz Başiskele Doğantepespor ile Derincespor yarın karşılaşıyor

Zorlu mücadele 17 Ağustos Stadı’nda saat 15’te başlayacak.

İKİSİ DE KAZANAMAMIŞTI

Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Başiskele Doğantepespor ile 3. Lig’den düşen Derincespor yarın zorlu bir maça çıkacak. 11. Grup’taki temsilcilerimiz ilk maçlarında galibiyet ile tanışamadı. Doğantepespor sahasında İstanbul Beylikdüzü ile 0-0 berabere kaldı, Derincespor ise deplasmanda İnegöl Kurtuluş’a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. 11. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’un ikinci haftadaki rakibi Kartal Bulvarspor olacak.

TÜM MAÇLAR 15’TE BAŞLAYACAK

İlk maçında zorlu Maltepespor karşısında 2-1’lik galibiyet ile dönen Menekşe, taraftarı önünde Bulvarspor’u da mağlup edip iddiasını sürdürmek istiyor. Grubun diğer maçlarında Beylikdüzü ile Beylerbeyi, Zaferspor ile Adapazarıspor, Karasuspor ile Nilüfer Erdemli, Kestel ile İnegöl ve Maltepe ile Sapanca Gençlik 3 puan mücadelesi verecek. BAL 9. Grup’ta mücadele eden Çayırovaspor haftayı maç yapmadan geçecek. Belediye Derincespor ise şampiyonluk adayı Şile Yıldızspor’u konuk edecek. Tüm maçlar 15’te başlayacak. Erdem ÖVÜÇ

BAL 11. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Gebzespor 1 1 0 0 2 1 3 2 İnegöl Kurtuluş 1 1 0 0 2 1 3 3 Kartal Bulvarspor 1 1 0 0 1 0 3 4 Sapanca Gençlik 1 1 0 0 1 0 3 5 Adapazarı Spor 1 0 1 0 0 0 1 6 Doğantepespor 1 0 1 0 0 0 1 7 Beylikdüzüspor 1 0 1 0 0 0 1 8 Karasuspor 1 0 1 0 0 0 1 9 Kestel Bld. 1 0 1 0 0 0 1 10 Nilüfer Erdemli 1 0 1 0 0 0 1 11 Derincespor 1 0 0 1 1 2 0 12 Maltepespor 1 0 0 1 1 2 0 13 Beylerbeyi 1 0 0 1 0 1 0 14 Bursa Zaferspor 1 0 0 1 0 1 0

2. HAFTA MAÇLARI (1 EKİM 15.00)

Beylikdüzüspor Beylerbeyi Bursa Zaferspor Adapazarıspor DERİNCESPOR DOĞANTEPESPOR GEBZESPOR Kartal Bulvar Karasuspor Nilüfer Erdemli Kestel Bld. İnegöl Kurtuluş Maltepespor Sapanca Gençlik

BAL 9. GRUP PUAN DURUMU

TAKIMLAR O G B M A Y P

1 Modafenspor 1 1 0 0 2 0 3 2 Balya Belediyespor 1 1 0 0 2 1 3 3 Alaşehir Belediyespor 1 1 0 0 1 0 3 4 Çiğli Belediyespor 1 1 0 0 1 0 3 5 Somaspor 1 1 0 0 1 0 3 6 Ayvalıkgücü 1 0 1 0 1 1 1 7 ÇAYIROVASPOR 1 0 1 0 1 1 1 8 Şile Yıldızspor 0 0 0 0 0 0 0 9 Havran Fatih Bld. 1 0 0 1 1 2 0 10 BELEDİYE DERİNCE 1 0 0 1 0 1 0 11 Bornova Yeşilovaspor 1 0 0 1 0 1 0 12 Yunus Emre Belediye 1 0 0 1 0 1 0 13 Kartalspor 1 0 0 1 0 2 0

2. HAFTA MAÇLARI (1 EKİM 15.00)