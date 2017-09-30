BAL’da derbi günü!

Zorlu mücadele 17 Ağustos Stadı’nda saat 15’te başlayacak.
İKİSİ DE KAZANAMAMIŞTI
Bölgesel Amatör Lig’in yeni takımı Başiskele Doğantepespor ile 3. Lig’den düşen Derincespor yarın zorlu bir maça çıkacak. 11. Grup’taki temsilcilerimiz ilk maçlarında galibiyet ile tanışamadı. Doğantepespor sahasında İstanbul Beylikdüzü ile 0-0 berabere kaldı, Derincespor ise deplasmanda İnegöl Kurtuluş’a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. 11. Grup’ta mücadele eden Gebzespor’un ikinci haftadaki rakibi Kartal Bulvarspor olacak.
TÜM MAÇLAR 15’TE BAŞLAYACAK
İlk maçında zorlu Maltepespor karşısında 2-1’lik galibiyet ile dönen Menekşe, taraftarı önünde Bulvarspor’u da mağlup edip iddiasını sürdürmek istiyor. Grubun diğer maçlarında Beylikdüzü ile Beylerbeyi, Zaferspor ile Adapazarıspor, Karasuspor ile Nilüfer Erdemli, Kestel ile İnegöl ve Maltepe ile Sapanca Gençlik 3 puan mücadelesi verecek. BAL 9. Grup’ta mücadele eden Çayırovaspor haftayı maç yapmadan geçecek. Belediye Derincespor ise şampiyonluk adayı Şile Yıldızspor’u konuk edecek. Tüm maçlar 15’te başlayacak. Erdem ÖVÜÇ
BAL 11. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Gebzespor
1
1
0
0
2
1
3
2
İnegöl Kurtuluş
1
1
0
0
2
1
3
3
Kartal Bulvarspor
1
1
0
0
1
0
3
4
Sapanca Gençlik
1
1
0
0
1
0
3
5
Adapazarı Spor
1
0
1
0
0
0
1
6
Doğantepespor
1
0
1
0
0
0
1
7
Beylikdüzüspor
1
0
1
0
0
0
1
8
Karasuspor
1
0
1
0
0
0
1
9
Kestel Bld.
1
0
1
0
0
0
1
10
Nilüfer Erdemli
1
0
1
0
0
0
1
11
Derincespor
1
0
0
1
1
2
0
12
Maltepespor
1
0
0
1
1
2
0
13
Beylerbeyi
1
0
0
1
0
1
0
14
Bursa Zaferspor
1
0
0
1
0
1
0
2. HAFTA MAÇLARI (1 EKİM 15.00)
Beylikdüzüspor
Beylerbeyi
Bursa Zaferspor
Adapazarıspor
DERİNCESPOR
DOĞANTEPESPOR
GEBZESPOR
Kartal Bulvar
Karasuspor
Nilüfer Erdemli
Kestel Bld.
İnegöl Kurtuluş
Maltepespor
Sapanca Gençlik
BAL 9. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y P
1
Modafenspor
1
1
0
0
2
0
3
2
Balya Belediyespor
1
1
0
0
2
1
3
3
Alaşehir Belediyespor
1
1
0
0
1
0
3
4
Çiğli Belediyespor
1
1
0
0
1
0
3
5
Somaspor
1
1
0
0
1
0
3
6
Ayvalıkgücü
1
0
1
0
1
1
1
7
ÇAYIROVASPOR
1
0
1
0
1
1
1
8
Şile Yıldızspor
0
0
0
0
0
0
0
9
Havran Fatih Bld.
1
0
0
1
1
2
0
10
BELEDİYE DERİNCE
1
0
0
1
0
1
0
11
Bornova Yeşilovaspor
1
0
0
1
0
1
0
12
Yunus Emre Belediye
1
0
0
1
0
1
0
13
Kartalspor
1
0
0
1
0
2
0
2. HAFTA MAÇLARI (1 EKİM 15.00)
Ayvalıkgücü
Kartalspor
Belediye Derince
Şile Yıldızspor
Çiğli Belediyespor
Balya Bld
Havran Fatih Bld.
Somaspor
Modafenspor
Alaşehir Bld
Yunus Emre
Bornova Yeşilova