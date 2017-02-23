Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, caddeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa süratle gelen araç çarptı. Gölcük'te " Balici Apo diye bilinen madde bağımlı şahıs çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin kazayı görmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi hastanede devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Balici Apo, yere yığıldı...
Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada Balici Apo lakabıyla tanınan şahıs yaralandı.
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Balici Apo, yere yığıldı...Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada Balici Apo lakabıyla tanınan şahıs yaralandı.
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