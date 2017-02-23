  • BIST 88.857
  • Altın 142,646
  • Dolar 3,5858
  • Euro 3,7808
  • Kocaeli : 2 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 2 °C

Balici Apo, yere yığıldı...

»
Balici Apo, yere yığıldı...
Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada Balici Apo lakabıyla tanınan şahıs yaralandı.

Gölcük Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Alınan bilgi ve iddialara göre, caddeden karşıdan karşıya geçmeye çalışan şahsa süratle gelen araç çarptı. Gölcük'te " Balici Apo diye bilinen madde bağımlı şahıs çarpmanın etkisiyle yere yığıldı. Çevredekilerin kazayı görmesiyle 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralıyı Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının tedavisi hastanede devam ediyor. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başından yaralanan şüpheli konusunda emniyetten açıklama22 Şubat 2017 Çarşamba 13:27
  • Komiser yardımcısı FETÖ’den hakim karşısında22 Şubat 2017 Çarşamba 11:41
  • Polisi gören suçlu kaçmaya başlayınca...22 Şubat 2017 Çarşamba 08:06
  • Başına saplı bıçakla halde hastanete getirildi22 Şubat 2017 Çarşamba 07:58
  • Gebze'de çıkan gece yangını KORKUTTU!22 Şubat 2017 Çarşamba 07:13
  • PKK sempatizanları TUTUKLANDI!21 Şubat 2017 Salı 17:36
  • Polis görünce kaçan şahıs suç makinesi çıktı21 Şubat 2017 Salı 17:32
  • 90 yaşındaki Ayşe Nine kazada öldü21 Şubat 2017 Salı 17:27
  • Uyanık dürümcü 200 TL'yi görünce...21 Şubat 2017 Salı 15:30
  • O belediye başkanının yeğeni serbest bırakıldı21 Şubat 2017 Salı 15:06
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim