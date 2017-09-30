Balık baştan kokar…

Hakan Yağcıoğlu

Bahri yavuz’un sezon öncesindeki kongrede ‘Ben yokum’ diyerek kenara çekilmese çalışması, heyecanı büyük oranda azalttı…

Onun kongrelerde bağırarak ‘Kocaeli ayağa kalk’ bağırışlarıyla salonun nasıl ayağa kalktığına bizzat şahit olan biri olarak, şimdiki bezginliği çok yakıştıramıyorum…

Daha sessiz…

Daha kenarda…

Daha arka planda…

Daha doymuş gibi bir başkan görüyorum…

Hani derler ya balık başkan kokar…

Bu da tribünlere yansıyor…

Kocaelispor devrimler kentidir…

Aykırılıklar kentidir…

Tarihten de böyle gelir…

Hep bir başkaldırı içindedir ve İstanbul haksızlığına en çok isyan, bu kentten çıkar…

Kullanılıp kullanılıp, bir mendil gibi kenara atılsa da…

Çamur bulaştırılmaya kalkılsa da…

Kocaelispor markası hep yıldız gibi parlamış ve küllerinden her zaman yeniden doğmuştur…

Dünyanın hiçbir ülkesinde, böylesine dev bir sanayi kentinin sponsor bulamadığı bir şehir yoktur…

Bu ihaneti yaşıyor Kocaelispor…

Zaman zaman böyle çılgın insanlar ortaya çıkıyor ve olmayanı oldurmaya çabalıyor…

Bahir Yavuz da bunun son örneklerinden biridir…

Ama ala son olmayacaktır…

Devrim yine kendi çocuklarını üretecektir…

Şimdi Bahri Yavuz’un yeniden motive olmasına ve kenti motive etmesine ihtiyaç vardır…

İki sezondur Ümit Metin Yıldız’a sahip çıkarak ve dik durarak örnek teşkil etmiştir… Çok sevdiği ve saydığı taraftarı karşısına almak pahasına, cesaretle teknik heyetin yanında yer almıştır…

Ama onun bu süreçte yaşadıkları, canını sıksa da, pes etme hakkı yoktur…

Şimdi yeni çılgınlıklar lazım…

Yeni bir sayfa açmak lazım…

Ümit Metin Yıldız dönemi bitmiştir ve Fatih Kavlak dönemi bizzat kendisi tarafından başlatılmıştır…

Şimdi camiayı bir araya yeniden motive etmeye ihtiyaç vardır…

Bu da Bahri Yavuz’dan başlayacaktır…

Haydi bakalım!..

Maça… Maçaaaa…

İki haftadır iki derbi…

İki Kocaelispor gece maçı…

Büyük tesadüfle bu iki haftada, İsmetpaşa’daki Kocaelispor maçları derbilerle çakışıyor…

Bugün Beşiktaş-Trabzon maçı var…

Adı derbi…

İkisi de ayrı kentlerin takımı aslında…

Ama derbi konmuş adı…

Ne diyelim?..

Aynı saatte Kocaelispor ise Arsin ile İsmetpaşa’da 19.00’da başlayacak maçta karşılaşacak…

Sporseverler belki ikilemde kalacak…

Ama gerçek bir Kocaelisporlunun adresi belli…

5 tane, 10 tane yerken gençlerin yanında yer alan gerçek Kocaelisporlular nasıl o maçlarda yerini aldıysa, bu gece de gerçek Kocaelisporlular tribünde olacak…

Çakma Kocaelisporlular derbiyi tercih edecek...

Bir adam ‘Önce Kocaelispor, sonra falanca takım’ demeye başladığı anda onun samimiyetinden şüphe edebilirsiniz…

Çünkü bir yürekte bir tane sevda vardır ve ligin ne olduğu fark etmez…

Bunun için…

Arsin maçında yerini alacak gerçek Kocaelisporlulara selam olsun!..

Fatih Terim… Allah Kerim…

Adanalı…

Ayıp ettin…

Seni omuzlara alman ve dünyanın zirvelerine ayılan bu ülke insanına çok ayıp ettin…

Galatasaray ile milli takım ile zaferden zafere koyarken sana hizmet edenlere ayıp ettin…

Seni İmparator yapanlara ayıp ettin…

Terden sırılsıklam olan gömleğin artık ıslanmaz oldu…

Tabii nasılsa cukkayı düzeltin…

Şimdi, bu ülke insanının tüyü bitmemiş yetimlerinin hakkı bulunduğu paradan 3.5 milyon lirayı istiyorsun…

Yakışır mı?...

Yakıştı mı?..

Prim hesabı yapan futbolculardan ne farkın kaldı?..

İstediğin zaman istediğin takımın başına geçerken sana iltimas geçenlerin sonunda öyle bir hale geldin…

Kendini kaybettin…

Kimliğini kaybettik…

Kişiliğini kaybettin…

3.5 milyon avroya ihtiyacın mı var?..

Sanmıyorum…

Keşke gönüllerde imparator olarak kalmayı başarabilseydin…

Bu kez yenildin!..

Fatih Terim…

Ama Allah Kerim…

Soydaş ile dertleştik…

Gölcükspor Teknik Direktörü, eski dostumuz Ramiz Soydaş hoca ile söyleştik…

Daha doğrusu dertleştik…

Tıpkı Kocaelispor’da Ümit Metin Yıldız’ın yaşadığı sendromu yaşıyor…

Takım top oynuyor, ama gol atamayınca skor üretemiyor ve bol bol puan kaybediyor…

Bugün Erciyes ile kolay olması beklenen maçta, bakalım Gölcükspor nasıl bir skor üretecek…

A2 takımıyla sahaya çıkan Erciyes, etkili olamıyor, ama geçen hafta Darıca’ya 3 puan vermedi…

Van deplasmanına da gidemeyen ve hükmen yenilen takım, onur savaşı veriyor…

Bugün dualarımız Gölcükspor ve Ramiz hoca için…

Güzel bir galibiyet bekliyoruz…