Balık Pazarı ve İzmit Belediyesi

Mustafa Küpçü

İzmit Balık Pazarı esnafına yine yol görünüyor!

Çocukluğumdan bu yana İzmit Balık Pazarı birçok kez yer değiştirdi…

Sanıyorum en eski Balık Pazarı, halen bu adla anılan “Köfteci Ferruh” un işyerinin de bulunduğu alandaydı.

Sonra, şimdiki “Belediye İşhanı” olarak bilinen yerin İstiklal Caddesi tarafında, eski bir sinemanın olduğu yere taşındı.

Üçüncü yer, eski Hal Binası içindeydi. (Şimdiki Belsa Plaza) Mütevazı balık lokantaları da vardı.

Dördüncü yer; eski İtfaiye alanındaydı. Şimdi katlı otopark. Nihayet, şimdiki, Halkevi yanındaki alana kuruldu.

Balık Pazarı esnafı yine dert küpü.

Çünkü, buradan da her an çıkartılabilirler.

Sosyal Güvenlik Kurumu, rant değeri yüksek bu alanı satışa çıkarıyormuş.

Kentlerin “kimlikleri” vardır. Olmalıdır.

İzmit bir “tarih kenti” olarak bilinir. “Tarihi Kentler Birliği” üyesidir.

İzmit’te, tarihi mekanları koruma ve gelecek kuşaklara aktarma becerisi çok yetersiz kalan bir kenttir.

Öte yandan, “kent planlaması” da işbaşına gelen yönetimlere göre sürekli değişmektedir!

Bu kentte “şehirlerarası otobüs terminali” ve “Hal Binası” yerleri de çok sık değişmiştir!

Çünkü, “uzun erimli kent planlaması kültürü yoktur!”

Bu yüzden, İzmit’e 10-15 yıl gelemeyen biri, yeniden geldiğinde kendini yabancı bir kentte gibi hisseder!

Gelelim Balık Pazarı olayına.

Bu pazarda yaklaşık 600 kadar insan ekmek yemeye çalışıyor. Ve buradaki esnaf, önemli bir hizmet veriyor. Kanımca, bugünkü koşullarda İzmit Belediyesi’ne görev düşüyor. Hiç değilse 25-30 yıl sürdürülebilecek “modern bir balık pazarı” kurulmalıdır.

Neresi olabilir?

Elbette, bu konuda en doğru seçimi, eldeki olanaklara göre belediye yönetimi yapar. Ama benim aklıma bir yer geliyor. Eski “Doğukışla” arazisinin karşısında, bir zamanlar “Orduevi yapımı” için ayrıldığı söylenen geniş bir arazi var. Kimi zaman araçlar park ediliyor. Bu alanda, altyapısı olan, hijyen koşullarına uygun modern bir balık pazarı kurulabilir. Hatta, altı otopark da yapılabilir. Bu mekanda şimdiki balık pazarında bulunan manavlara da yer verilebilir. Artık bu alanlar İzmit’in merkezi sayılabilecek alanlar.

Sanırım balık pazarı esnafı da gücü ölçüsünde katkı verecektir.

Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’a iş düşüyor.

Biliyorum, farklı önerilere duyarlı yaklaşan bir kişidir.

Örneğin, kim akıl etmişse kutlarım, Fevziye Camii dış avlusuna İzmit Belediyesi olarak çok güzel bir tente örtüsü yapılmış. Geçtiğimiz günlerde bir cenaze sırasında yağmur yağıyordu ve cemaat ıslanmadan cenaze namazını kılabildi. Bu hizmeti nedeniyle sayın Doğan’ı kutluyor, teşekkür ediyorum.

Sayın Doğan;

Lütfen ilk fırsatta balıkçı esnafımızla bir araya gelin ve onlarla el ele vererek, bu İzmit’e güzel, kalıcı bir Balık Pazarı kazandırın.

Hem esnafımızın yüzü gülsün, hem vatandaşın hem de sizin.