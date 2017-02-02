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Balık pazarının yanına yaklaşılmıyor!

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Balık pazarının yanına yaklaşılmıyor!
İzmit Balık Pazarı'nda balıkçılar, fiyatların pahalı olması nedeniyle müşterinin de azaldığını, iki hafta sonra havaların normale dönmeye başlamasıyla birlikte balık fiyatlarının düşeceğini söyledi.

Marmara ve Karadeniz'e açılan balıkçılar az balıkla dönünce tezgahlarda da fiyatlar yüksek oldu. İzmit Balık Pazarı'nda hamsinin kilosu 15 TL, istavritin kilosu 17-20 TL, sarı kanat kilosu 50 TL, lüfer tanesi 40 TL, ithal somon kilosu 60 TL, çinekop kilosu 40 TL, barbun kilosu 40 TL ve tekir kilosu 20 TL'den satılırken, fiyatların pahalı olması nedeniyle balık satın alan kişi de az oldu. Balıkçılar hava koşullarının normale dönmesiyle birlikte fiyatların inmesini umut ediyor. Balıkçı Kemal Bineklioğlu teknelerin yeterli avla dönememesi nedeniyle balık halinde fiyatların yüksek olduğunu belirterek, "Havalar soğuyunca balıklar dibe doğru indi. Balıkçılar karaya az balıkla dönünce de balık fiyatları yükseldi. Şubat'ın 15'inden sonra balıkların bollaşacağını ve fiyatların da normale döneceğini tahmin ediyorum" dedi.

 

SOĞUK HAVA ETKİLEDİ

Soğuk havaların balıkçılığı etkilediğini söyleyen balıkçı Taner Şahin ise, "Fiyatlar yüksek olunca balık pazarındaki hareketlilik azalıyor. Vatandaşlar balık fiyatları artınca buralara uğramaz oluyorlar. Havalar biraz daha normale döndüğünde bol balık olacak ve buna bağlı olarak da balık fiyatlarının uygun olacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki günlerde fiyatların düşeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

 

2 KİLO HAMSİ 30 TL

Balık fiyatlarını yüksek bulduğunu söyleyen Mehmet Sevinç, "Emekli biri olarak balık fiyatlarını çok yüksek buldum. İki kilo hamsiye 30 lira para verdim. Bizim için yüksek bir rakam bu. Umarım balık fiyatları kısa sürede düşer rahatça balık alır ve tüketiriz. Balık yemeyi çok seviyorum ama fiyatlar böyle olduğu sürece balık tüketimimiz azalacak gibi görünüyor" diye konuştu.

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Yorumlar
ejder
02 Şubat 2017 Perşembe 16:29
16:29
hamsinin kilosu perşembe pazarında 7 - 8 lira almayanı .... Balık pazarına gitemyin kardeşim adamlar buldummu götürüyorlar valla pazardaki satan adam nasıl bu kadar ucuza satıyor hemde pazardakiler çok daha taze gidin pazardan alın.
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