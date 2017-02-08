Balıkçı ağına çok ilginç bir şey takıldı!

Kandıra Kefken’de denize açılan balıkçıların ağlarına inanılmaz bir şey takıldı.

Kandıra Kefken sahilinde Hicaz adlı tekne ile limandan açılan Ali Koç ve Deniz Koç adlı balıkçılar ağlarına büyük ağırlıkta bir av takılınca heyecan içerisinde ağı tekneye çekmeye başladı. Ali ve Deniz Koç bir süre sonra ağları çektiklerinde balıklarla birlikte yaklaşık 700 kilo ağırlığında bir dana leşini görünce şoke oldu. Balıkçılar, dananın yurt dışından ithal edilen hayvanları taşıyan bir gemiden düşmüş olabileceğini tahmin etti.