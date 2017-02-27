  • BIST 88.337
  • Altın 144,720
  • Dolar 3,5872
  • Euro 3,7937
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 5 °C

Balıkçılar, 1 Eylül'den umutlu!

»
Balıkçılar, 1 Eylül'den umutlu!
Balık işletmecileri denizlerde balıkların azalması ve fiyatların yükselmesiyle umutlarını 1 Eylül 2017 tarihine bıraktı.

1 Eylül’de av yasağının kalkmasıyla başlayan ve bol geçen balık sezonu kıtlığa, akabinde fiyatların yükselmesiyle devam ediyor. Balıkçı işletmecisi Özpamuk, denizlerden balık çıkmadığını söyledi. Erden Özpamuk, “15-20 gündür denizlerimizde balık çeşitliliği azaldı. Bu durum fiyatlara da yansıdı. 2017 1 Eylül itibariyle bu yaşadığımız kıtlık bu seneki gibi böyle olmaz. Daha bol daha bereketli bir sezon olur. Tüm balık camiasının işleri balık olmamasından dolayı sıkıntı içerisinde geçmektedir. Balık sezonu 15 Nisan tarihinde sona eriyor” ifadelerini kullandı.

 

“Şu anda en çok hamsiye talep var”

Fiyatlar hakkında bilgi veren Özpamuk, “Hamsi 25 TL, istavrit 25 TL, mezgit 15 TL, sarıkanat 60 TL, barbun 50 TL, Karadeniz somon 25 TL, levrek-çupra 30 TL, uskumru 20 TL, ithal palamut tane 5 TL. Balık tüketmek sağlık açısından yararlı. Vatandaşlarımız 4 ay 15 gün av yasağı olacağından dolayı bol bol balık tüketsinler. Şu anda en çok hamsiye talep var” şeklinde konuştu.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • MB’den kredi kartı açıklaması25 Şubat 2017 Cumartesi 11:51
  • DenizBank 2016 yılı karını açıkladı24 Şubat 2017 Cuma 13:00
  • KSO heyeti Kayseri’deydi24 Şubat 2017 Cuma 12:03
  • Sigara yasağına tepki büyük!24 Şubat 2017 Cuma 11:54
  • 2 milyar 118 milyonluk destek ödemesi için saat verdi!24 Şubat 2017 Cuma 09:30
  • Dolar haftanın son iş gününde ne durumda?24 Şubat 2017 Cuma 09:15
  • Gelinlikçiler İDEV Fuarı’na hazırlanıyor24 Şubat 2017 Cuma 03:00
  • Pompada beklenen indirim yapıldı23 Şubat 2017 Perşembe 15:18
  • Dolar, günden güne eriyor...23 Şubat 2017 Perşembe 09:13
  • Pompada sürücülere indirim müjdesi!23 Şubat 2017 Perşembe 09:09
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim