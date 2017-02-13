Balıkçısına /esnafına sahip çıkamayan belediye ne iş yapar?

Fahri Örengül

Kocaeli/İzmit bir sahil kenti. Pek beceremesek de temizlemeye çalıştığımız cennet İzmit körfezimiz var. Temiz olsun, bol balık çıksın diye yıllardır uğraşır dururuz. Vatandaş da bu pahalılıkta gider balığını balık pazarından ucuz alır, ailesini, çocuklarını sevindirir.

Biliyorsunuz, İzmit Balık Pazarı, sebze ve meyve pazarı ile birlikte, yıllar önce BELSA PLAZA dediğimiz şimdiki İzmit Belediyesi binasının bulunduğu alandaydı. Hatta orada İzmitlilerin sıkça uğradığı çok da güzel bir balık lokantası vardı. O zamanki belediye yönetimi, kente eser kazandırıyoruz, özveride bulunun size mağdur etmeyeceğiz diye balıkçıları ikna etti ve onları İzmit Halkevi’ndeki Balık Pazarına taşıdı. Balıkçıların özverileri de eklenerek kent önemli bir iş ve ticaret merkezi, belediye binası kazandı.

Şimdiki dükkanlar, soğuk, daracık, sıkışık, yollar dar, park yeri yok. Bu yetmiyormuş gibi yakın zamanda İzmit Belediyesi balık pazarı esnafına ağır ecrimisiller çıkarttı. Balıkçıları zorladı, esnaf mahkeme ile bir nebze haklarını alabildi. Arkasından tramvay inşaatı için önündeki yolları kazdılar, müteahhidin hataları nedeniyle yol göçtü, müşteri ve kazanç kayıpları yaşandı. Bütün bunlara rağmen balıkçı esnafı soğukta, insanın dayanamayacağı koşullarda, aslanlar gibi kiralarını ödeyerek hizmet vermeye çalışıyor ve dayanıyordu.

Ama geçen gün bardağı taşıran son olay oldu. İzmit Belediyesi’nin bu alanı Sosyal Güvenlik Kurumuna borçlarına mahsuben devrettiği anlaşıldı. Sigorta Müdürlüğü de balıkçılara ve esnafa burayı satacağız, satana kadar kalın, sonra burayı terk edin diye ikaz etmeye başladı.

Balıkçıları belediye şimdi de SGK’nın kucağına attı. Ne yapsın, nereye gitsin. Bağdat Caddesinde Romanları çıkartarak Büyükşehir sanki bir kapalı pazar yeri yaptı. Burası balıkçılar için hiç uygun değil, kent için de uygun değil. Orada balık pazarı olur mu hiç? Balık pazarı dediğin sahil kenarında olur. Park sorunu çözülmüş olur, yanında pazardan seçtiğin balığı çoluk çocuk yiyebileceğin salaş balıkçı lokantaları olur. Kente yakışan budur.

Düşünebiliyor musunuz ? Kocaeli /İzmit gibi bir sahil kentinde bu şekilde övünülecek bir balık pazarımız yok. İzmit’in temel direği balıkçı esnafı da diğerleri gibi yok ediliyor. Halk, AVM’ lere zorlanıyor, İzmitlilik, kentlilik bilinci de yok ediliyor.

Belediye yetkilileri habire belediye parası ile yurt dışına kültür gezileri yapar dururlar. Bir ara İspanya’ya Barcelona’ya da gittiklerini biliyorum. Orada görmeleri gereken, La rambla Caddesindeki balık lokantalarını görmedikleri anlaşılıyor. Halbuki orada balık satış ve lokantalarının, sebze ve şekerleme satıcılarının bulunduğu, cıvıl cıvıl, renkli,tek katlı, korunaklı, kaliteli prefabrikten yapılmış balık pazarı var.Bunları görmeyecekseniz, neden oralara gidersiniz ki ? Oralarda hiç belediyecilik örneklerini incelemez misiniz? Oradaki bu pazarı neden görmediniz? Şehrin sahil kısmındaki demiryolunun ve karayolunun nasıl ustaca üstünün kapatıldığını neden görmez de örnek almazsınız?

Balık pazarını, çağdaş reyonlarla sahile alın, yanlarına salaş balık lokantalarını koyun, halk, görerek, seçerek ucuza aldığı balığı bu lokantalarda yiyebilsin, balık kültürünü çocuklarını aktarabilsin. Bu kadar geniş sahili ve balığı olan bu kentte hem balıkçı esnafını, hem de balık seven vatandaşların haklarını korumak belediyelerin asli görevi değil mi? Belsa Plaza alanını özveri ile belediyeye veren ,belediyenin gösterdiği yerde kiralarını ödeyerek hizmet veren balıkçıları bu muamele reva mı ?

ONİKİ YILDIR, bu kente küçük bir balık pazarını yapmaktan aciz, balıkçı esnafına sahip çıkmayan, onları sakağa atan, halkı AVM’lere mahkum eden bir belediye nasıl bu kentin diğer ciddi sorunları çözecek. İnsan umutsuzluğa kapılıyor.

Batsın böyle belediyecilik be!