Balıkta çeşit çok, fiyatlar uygun

Balık sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki bolluk fiyatlara da yansıdı. Balıklar geçen yıl ki fiyatlardan satışa sunuluyor. Sadece palamutta fiyat üst seviyede

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermişti. Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılar gecikmeli olarak bayramın üçüncü günü denize açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte tezgahtaki yerlerini alan birbirinden taze balıklar satışa sunuluyor. PALAMUT YÜSEK İzmit Balık Pazarı’nda satışa sunulan balıklarda çeşit bolluğu yaşanırken fiyatlar ise geçen seneki liste fiyatında seyrediyor. Balık çeşidinin bol olduğunu ama balığın henüz bollaşmadığını belirten balıkçı Erdoğan Yüzel, sadece palamudun geçen seneye oranla zamlı satıldığını söyledi. Nuri AKÇAHARMAN BALIK FİYATLARI Uskumru 30 TL İstavrit (Marmara) 10 TL İstavrit (Karadeniz) 15 TL Hamsi (Marmara) 15 TL Tekir 25 TL Palamut (Tane) 10-15 TL Levrek 25 TL Sardalya 10 TL Turna-Mezgit 30 TL İthal Somon 50 TL Yerli Somon 20 TL Alabalık (Tane) 5 TL