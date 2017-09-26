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Balıkta çeşit çok, fiyatlar uygun

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Balıkta çeşit çok, fiyatlar uygun
Balık sezonun açılmasıyla birlikte tezgahlardaki bolluk fiyatlara da yansıdı. Balıklar geçen yıl ki fiyatlardan satışa sunuluyor. Sadece palamutta fiyat üst seviyede

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermişti. Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılar gecikmeli olarak bayramın üçüncü günü denize açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte tezgahtaki yerlerini alan birbirinden taze balıklar satışa sunuluyor.

 

PALAMUT YÜSEK

İzmit Balık Pazarı’nda satışa sunulan balıklarda çeşit bolluğu yaşanırken fiyatlar ise geçen seneki liste fiyatında seyrediyor. Balık çeşidinin bol olduğunu ama balığın henüz bollaşmadığını belirten balıkçı Erdoğan Yüzel, sadece palamudun geçen seneye oranla zamlı satıldığını söyledi. Nuri AKÇAHARMAN

 

BALIK FİYATLARI

Uskumru                      30 TL

İstavrit (Marmara)        10 TL

İstavrit (Karadeniz)      15 TL

Hamsi (Marmara)        15 TL

Tekir                            25 TL

Palamut (Tane)             10-15 TL

Levrek                         25 TL

Sardalya                      10 TL

Turna-Mezgit               30 TL

İthal Somon                 50 TL

Yerli Somon                 20 TL

Alabalık (Tane)            5 TL

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