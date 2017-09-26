Balıkta çeşit çok, fiyatlar uygun

15 Nisan’da başlayan balık avı yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona ermişti. Kurban Bayramı nedeniyle balıkçılar gecikmeli olarak bayramın üçüncü günü denize açıldı. Sezonun açılmasıyla birlikte tezgahtaki yerlerini alan birbirinden taze balıklar satışa sunuluyor.
PALAMUT YÜSEK
İzmit Balık Pazarı’nda satışa sunulan balıklarda çeşit bolluğu yaşanırken fiyatlar ise geçen seneki liste fiyatında seyrediyor. Balık çeşidinin bol olduğunu ama balığın henüz bollaşmadığını belirten balıkçı Erdoğan Yüzel, sadece palamudun geçen seneye oranla zamlı satıldığını söyledi. Nuri AKÇAHARMAN
BALIK FİYATLARI
Uskumru 30 TL
İstavrit (Marmara) 10 TL
İstavrit (Karadeniz) 15 TL
Hamsi (Marmara) 15 TL
Tekir 25 TL
Palamut (Tane) 10-15 TL
Levrek 25 TL
Sardalya 10 TL
Turna-Mezgit 30 TL
İthal Somon 50 TL
Yerli Somon 20 TL
Alabalık (Tane) 5 TL