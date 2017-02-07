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Balkaya: Bir daha aşağılarla işimiz olmayacak

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Balkaya: Bir daha aşağılarla işimiz olmayacak
Derincespor Teknik Sorumlusu Ali Asım Balkaya, 2-1 kazanılan Yomraspor maçının ardından sorularımızı yanıtladı. Balkaya galibiyetin değerine vurgu yaparken “Bir daha aşağılarla işimiz olmayacak” dedi.

KARŞILAŞMAYA İYİ BAŞLADIK

Genç teknik adam ilk önce Trabzon’da elde edilen Yomraspor galibiyetine değindi ve şu ifadelere yer verdi: İyi başladığımız maçın başında bir futbolcumuz sakatlandı. Oyuna soktuğumuz Umut 15 dakika kadar sonra 40 metreden çok güzel bir gol attı. 6 dakika sonra da sağdan geliştirdiğimiz atakla Uygar ile 2. golü bulduk ve devreye 2-0 önde girdik.

 

6 PUANLIK MAÇ KAZANDIK

İkinci yarıda maçı elimizde tutarken bir Emre Kaba kırmızı kart gördü ve devamında duran toptan golü yedik. Kalan 15 dakikada skoru korumak istedik ve haliyle baskı yedik. Ancak bu süreçte iki kez de gol kaçırdık. Futbolcularımızın iyi ve mücadeleci futbolu ile rakibimizi yenerek 6 puanlık maçtan mutlu döndük. Bizim için çok kritik bir galibiyetti. Haftalar sonra düşme potasının üzerine çıktık. Bundan sonra aşağılarla işimiz olmayacak.

 

ÇANAKKALE’YE KAZANMAK İÇİN GİDİYORUZ

Devre arasında neredeyse tamamı ile yenilenmiş bir takım kuruldu. Çok kaliteli bir oyuncu grubuna sahibiz. Manisa, Tire ve Yomra maçlarında iyiydik ancak Halide Edip maçında hiçbir reaksiyon gösteremedik. Yomra ile Çanakkale deplasmanları ve evimizdeki Yeşil Bursa maçlarında 9 puan hedefledik. 3’ü de bizim rakibimiz. Bu maçların ilki olan Yomra’yı mağlup ettik. Hafta sonu yine deplasmandayız ve Çanakkale Dardanel ile oynayacağız. Bu maçta da sahaya kesinlikle kazanmak için çıkacağız. Erdem ÖVÜÇ

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