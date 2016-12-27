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Balkaya: Geçen yılki sıkıntılar bu yıl tesir etti

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Balkaya: Geçen yılki sıkıntılar bu yıl tesir etti
Derincespor Teknik Sorumlusu Ali Asım Balkaya sezonun ikinci yarısından umutlu olduğunu söyledi.

Geçen yılki sıkıntıların bu yıl etki ettiğini belirten Balkaya önemli olanın kaliteli futbolcuyu yakalamak olduğunu belirtti

 

BAŞARILI DEĞİLİZ

Sezonun ilk yarısını istedikleri yerde bitiremediklerini ifade eden Balkaya şu şekilde konuştu: Bir takım sezonun ilk yarısını 17 puan ile 16. sırada bitiriyorsa burada bir başarıdan bahsetmek doğru olmaz. Devre arasında 11 oyuncumuz ile yollarımızı ayırdık. Çok da sıkıntı değil. Geçen yıllarda da bu kulübe oyuncular geldi gitti. Önemli olan kafa olarak hazır, kuvvetli ve kaliteli oyuncuları yakalamak.

 

UMURSAMIYORUM

Siyaseti bilmiyorum. Bilmek de istemem. Ancak şöyle bir durum var. Derince 151 bin nüfuslu bir ilçe.Kendi yalnızlığımızın farkındayız. Vali Bey’in kulübe gelmesi beni bağlamıyor. Bana göre gelirse bir artısı da olmaz, gelmezse de bir eksiklik de yaşamayız. Futbolla ne kadar ilgili olup olmadığını da bilmiyorum. Muhtemelen böyle bir takımın varlığından haberi yoktur. O yüzden bu konuyu çok umursamıyorum.

 

3 MAÇ İÇİN ANTALYA’YA GİDİLMEZ

Futbolu bilenlerle oturup sohbet etmek daha önemli. Dediğim gibi ben siyaset bilmiyorum. Kendisi de benle futbol konuşamaz. Bu dediklerim sadece Vali Bey için geçerli değil. Derince’nin bir kaymakamı var, bir belediyesi var, siyasi bir sürü insanı var. Buraya sadece resim için geleceklerse hiç gelmesinler.  İzmit’te çalışmalara devam edeceğiz. 3 hazırlık maçı için de kalkıp Antalya’ya gitmek sağlıklı değil. İzmit’te takımlarımız var. Burada da hazırlık maçı oynayabiliriz. 

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