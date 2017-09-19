Balkonda profil çekerken hayatından oldu

KORDSA'da mühendis olarak çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki Erkan Aksoy, evinin balkonundan profil çekerken demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu ağır yaralandı. 112 ilk müdahaleyi yaptı ancak elektrik akımına kapılan şahsı kurtaramadı.

Gölcük Değirmendere Atatürk Mahallesi 3039 Sokakta bulunan Martı Apartmanı 3. Katta ikamet eden KORDSA'da mühendis olarak çalıştığı öğrenilen 55 yaşındaki Erkan Aksoy, evinin balkonundan profil çekerken demir profilin yüksek gerilim hattına çarpması sonucu ağır yaralandı. Yakınları hemen 112'ye haber verdi. 112 ilk müdahaleyi yaptı ancak elektrik akımına kapılan şahsı kurtaramadı. Erkan Aksoy'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Nuri AKÇAHARMAN