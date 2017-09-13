  • BIST 108.156
  • Altın 146,820
  • Dolar 3,4542
  • Euro 4,1091
  • Kocaeli : 29 °C
  • İstanbul : 28 °C
  • Sakarya : 29 °C

BAL’lı Gebze!..

»
BAL’lı Gebze!..
BAL temsilcimiz Gebzespor’da, Maltepe maçı öncesi takımın havası üst düzey seviyede. Bu durum, önceki gün Alaettin Kurt Stadı’nda yapılan antrenmanda çok net görüldü.

Özellikle antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçta ortaya konulan mücadele ve hırs, teknik direktör Mehmet Akdemir’i memnun etti. Baklavasına yapılan maçı, Ömer Kesici’nin kurduğu takım 7-3 kazandı.

 

24 EYLÜL’DE MALTEPE İLE BAŞLIYOR

Ligin perdesini 24 Eylül’de Maltepe maçıyla açacak olan Gebzespor, hazırlıklarını hırslı ve neşeli bir şekilde sürdürüyor. Sezonun ilk maçı öncesi futbolculardaki hırs tavan yaparken, bu durum en çok teknik direktör Mehmet Akdemir’i sevindirdi. Antrenmanlardaki hırsın Maltepe karşısında sahaya yansıtılması halinde 3 puanın geleceğine inancı tam olan mor-beyazlı hoca, taktik uygulamalarının yanı sıra mental konuşmalarla da beyinlerin maça odaklanmasını sağlıyor.

 

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kocaeli Birlikspor Alt yapısında oyuncu geliş-gidişi zorlaştı13 Eylül 2017 Çarşamba 15:06
  • Periler tanışma kahvaltısında buluştu13 Eylül 2017 Çarşamba 15:05
  • İlimtepe de Güneş de HAZIR!12 Eylül 2017 Salı 14:55
  • 1. Kümede kuralar çekildi12 Eylül 2017 Salı 14:53
  • Olimpiyat Yıldızları parlıyor12 Eylül 2017 Salı 14:46
  • Okulu Elmalı’da 5.kez kazandı !..12 Eylül 2017 Salı 14:42
  • İyi de, nasıl olacak?..11 Eylül 2017 Pazartesi 16:10
  • Periler son anda kaybetti11 Eylül 2017 Pazartesi 16:06
  • Nereden başlasak, nasıl anlatsak?11 Eylül 2017 Pazartesi 16:03
  • KOCAELİSPOR:1 - Utaş Uşakspor:210 Eylül 2017 Pazar 17:28
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim