BAL’lı Gebze!..

BAL temsilcimiz Gebzespor’da, Maltepe maçı öncesi takımın havası üst düzey seviyede. Bu durum, önceki gün Alaettin Kurt Stadı’nda yapılan antrenmanda çok net görüldü.

Özellikle antrenmanın son bölümünde yapılan çift kale maçta ortaya konulan mücadele ve hırs, teknik direktör Mehmet Akdemir’i memnun etti. Baklavasına yapılan maçı, Ömer Kesici’nin kurduğu takım 7-3 kazandı.

24 EYLÜL’DE MALTEPE İLE BAŞLIYOR

Ligin perdesini 24 Eylül’de Maltepe maçıyla açacak olan Gebzespor, hazırlıklarını hırslı ve neşeli bir şekilde sürdürüyor. Sezonun ilk maçı öncesi futbolculardaki hırs tavan yaparken, bu durum en çok teknik direktör Mehmet Akdemir’i sevindirdi. Antrenmanlardaki hırsın Maltepe karşısında sahaya yansıtılması halinde 3 puanın geleceğine inancı tam olan mor-beyazlı hoca, taktik uygulamalarının yanı sıra mental konuşmalarla da beyinlerin maça odaklanmasını sağlıyor.