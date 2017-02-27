Balta takımına sahip çıktı

1.Küme’ye hazırlanırken ligden çekilen takımların olması nedeniyle statü gereği Süper Lig’e alınan İhsaniyespor, son haftalara kadar da çok başarılı maçlar oynadı

Fakat son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Play-Off’a yükselemedi. Siyah-Beyazlı ekip, geçtiğimiz günde sahasında konuk etiği Nusretiyespor’a 4-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı ekip, berabere kalması bile Play-Off’a yetecekti.

OYUNCULARIMIZ TEBRİĞİ HAKETTİLER

İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Aykut Balta, Nusretiyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Süper Lig B Grubu’nda, 9 haftasını lider olarak götürdüğümüz 22 haftalık uzun maratonu 4. olarak tamamladık. Şimdi kimileri buradan nasıl Play-Off’a kalamadınız, kimileri bu bütçelerle müthiş işlere imza attınız diyecek. Kimileri bizim gibi üzülecek. Ben ilk önce oyuncu arkadaşlarıma bu heyecanı bizlere yaşattıkları için teşekkür ederim. Bütün sezon çok büyük fedakarlık yapan, verdiği sözleri yerine getiren yönetici arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Grubumuzda ilk 3 sırayı alan takımlarımıza Play-Off maçlarında başarılar dilerim” dedi.