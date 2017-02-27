  • BIST 88.062
  • Altın 145,469
  • Dolar 3,6020
  • Euro 3,8115
  • Kocaeli : 6 °C
  • İstanbul : 8 °C
  • Sakarya : 7 °C

Balta takımına sahip çıktı

»
Balta takımına sahip çıktı
1.Küme’ye hazırlanırken ligden çekilen takımların olması nedeniyle statü gereği Süper Lig’e alınan İhsaniyespor, son haftalara kadar da çok başarılı maçlar oynadı

Fakat son haftalarda yaşadığı puan kayıplarının ardından Play-Off’a yükselemedi. Siyah-Beyazlı ekip, geçtiğimiz günde sahasında konuk etiği Nusretiyespor’a 4-1 mağlup oldu. Siyah-Beyazlı ekip, berabere kalması bile Play-Off’a yetecekti.

 

OYUNCULARIMIZ TEBRİĞİ HAKETTİLER

İhsaniyespor Teknik Sorumlusu Aykut Balta, Nusretiyespor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Süper Lig B Grubu’nda, 9 haftasını lider olarak götürdüğümüz 22 haftalık uzun maratonu 4. olarak tamamladık. Şimdi kimileri buradan nasıl Play-Off’a kalamadınız, kimileri bu bütçelerle müthiş işlere imza attınız diyecek. Kimileri bizim gibi üzülecek. Ben ilk önce oyuncu arkadaşlarıma bu heyecanı bizlere yaşattıkları için teşekkür ederim. Bütün sezon çok büyük fedakarlık yapan, verdiği sözleri yerine getiren yönetici arkadaşlarımdan haklarını helal etmelerini istiyorum. Grubumuzda ilk 3 sırayı alan takımlarımıza Play-Off maçlarında başarılar dilerim” dedi.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Garip bir olay...27 Şubat 2017 Pazartesi 13:19
  • Daha hiçbir şey bitmiş değil!27 Şubat 2017 Pazartesi 13:12
  • Çorlu’ya 20 otobüs…27 Şubat 2017 Pazartesi 10:22
  • Çerkeşli farkı27 Şubat 2017 Pazartesi 10:21
  • Rıdvan Şükür, Aydos’ta koştu27 Şubat 2017 Pazartesi 10:18
  • Okullararası satranç turnuvası sona erdi27 Şubat 2017 Pazartesi 10:17
  • Türkiye Üçüncüsü Sıraç gururumuz oldu27 Şubat 2017 Pazartesi 10:10
  • Akyel: Beraberlik mağlubiyet demekti27 Şubat 2017 Pazartesi 10:09
  • Birlikspor’a Of şoku!27 Şubat 2017 Pazartesi 10:06
  • Uzuner: Sizlerle daha güçlüyüz27 Şubat 2017 Pazartesi 10:04
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim