Banka soyguncusuna 43 yıl 6 ay hapis cezası!

Gölcük’te bir banka şubesine girerek çalışanları rehin alan ve düzenlenen operasyon sonrası ağır yaralı olarak kurtulan sanığa 43 yıl 6 ay hapis cezası veridi.

Gölcük Merkez Mahallesi Amiral Sağlam Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya soygun amacıyla girerek içerideki 14 kişiyi rehin alan İsmail İpek (44) yaklaşık 7 saatlik ikna çabaları sonuç vermeyince gerçekleştirilen operasyonda Özel Harekat timleri tarafından vurularak ağır yaralanmıştı. Soyguncu ilk olarak Gölcük Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedavi altına alınmış ve artık yaşamına görme engelli olarak devam edeceği açıklanmıştı. Soyguncu yaralı olarak kurtulduğu için hakkında kamu davası açıldı.

Duruşmaya katılmadı

Davanın 4. duruşmasına Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Geçtiğimiz duruşmalara katılamayan sanık İsmail İpek bu duruşmaya katıldı. Bir önceki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı esas hakkında verdiği mütalaada silahla yağmalamak, mala zarar vermek, direnmek, patlayıcı madde taşımak, rehin almak suçundan İsmail İpek’in mahkum olmasını talep etmişti.

43 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar davasında katılan sanık İsmail İpek’ten karardan önce son savunması istendi. İpek savunmasında “Daha önce belirttiğim gibi kimseye zarar vermeye kastiyle eylemde bulunmadım. Mağdurlardan özür diliyorum. Ceza verilecekse affedilmemi talep ediyorum” diye konuştu. Dinlenen savunmaların ardından hakim davaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından mahkeme heyeti sanığa 5 ayrı suçtan toplam 43 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Nuri AKÇAHARMAN