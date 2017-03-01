Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2017 yılı Ocak ayı Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergelerini açıkladı. Buna göre, ocakta Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 413 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre yüzde 5 artarak 135 milyar 470 milyon lira oldu.
En büyük aktif kalemi olan krediler, yüzde 4 artışla 1 trilyon 804 milyar 199 milyon lira, menkul değerler de yüzde 3,7 artarak 364 milyar 498 milyon lira oldu. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, geçen yılın sonuna göre yüzde 3,2 oranında artarak 1 trilyon 499 milyar 811 milyon liraya yükseldi.Ocak sonu itibarıyla sektörün dönem net karı da 3 milyar 697 milyon lira olurken sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 15,1 seviyesinde gerçekleşti.
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Bankacılık sektörü Ocak'ta 3,7 milyar lira kar elde etti
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2017 yılı Ocak ayı Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergelerini açıkladı. Buna göre, ocakta Türk bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 2 trilyon 866 milyar 413 milyon liraya yükseldi. Sektörün aktif toplamı, geçen yılın sonuna göre yüzde 5 artarak 135 milyar 470 milyon lira oldu.
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