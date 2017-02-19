  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Kocaeli : 14 °C
  • İstanbul : 12 °C
  • Sakarya : 14 °C

Bankalardan emekliye ‘özel’ avantajlar

»
Bankalardan emekliye ‘özel’ avantajlar
Promosyon yarışı ile birlikte harekete geçen özel bankalar emekliler için ayrıcalıklı hizmetleri de devreye soktu. Emekliler hem paralarını alacak hem de bu avantajları kullanacak.

Emeklilere promosyon ödemek için yarış başlatan özel bankalar ile kamu bankaları bunun yanına koydukları ek hizmetlerle de rekabeti artırdı. Bu durum emekliler için avantaj oluştururken seçim yaparken verilecek hizmetleri de dikkate alacaklar. Bankalar henüz promosyon miktarlarını artırmadı. Ancak ileriki dönemde rekabetin bu miktarları artırması da bekleniyor. Yaklaşık 12 milyon emekli önümüzdeki aydan itibaren 16 banka ve PTT'den promosyon almaya başlayacak. Bunun için bankalarla 3 yıllık sözleşme imzalayacak olan emekliler aynı zamanda bir kredili mevduat hesabı açtırıp ve 2 fatura için de otomatik ödeme talimatı verecek.

 

SEÇİM YAPMAK SERBEST

Bu şartları yerine getiren emeklilerin maaşları 1000 liranın altında ise 300 lira 1000 lira ile 2000 lira arasında ise 375 lira 2000 liranın üstünde ise 450 lira promosyon ödemesi yapılacak. Promosyon kararı alındıktan sonra Sosyal Güvenlik Kurumu hızla bankalarla protokol imzalamaya başladı. Bu durumda 16 banka ve PTT protokol imzalayarak emeklilere promosyon ödeyeceğini duyurdu. Bankalar bununla da kalmayıp rekabet için ek hizmetleri de devreye soktu. Emeklilerin kendilerinden maaş almasını isteyen bankalar ücretsiz ürünlerden düşük faizlere kadar birçok hizmeti sunuyor. Emekliler bunlara bakıp kendileri için en avantajlı bankayı seçebilecek. (Takvim)

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 15 bin araç bile geçmeyince...18 Şubat 2017 Cumartesi 08:09
  • Altında gram devri17 Şubat 2017 Cuma 13:30
  • Serbest piyasada altın fiyatları17 Şubat 2017 Cuma 13:27
  • Borsa ilk yarıda yatay17 Şubat 2017 Cuma 13:25
  • Kısa vadeli dış borç stoku17 Şubat 2017 Cuma 09:12
  • Dolar, 3,66'nın üzerinde17 Şubat 2017 Cuma 08:17
  • Hazine'den tahvil artırımı yetkisi16 Şubat 2017 Perşembe 15:19
  • Borsa güne yükselişle başladı16 Şubat 2017 Perşembe 15:15
  • Çeyrek altın 241 lira oldu16 Şubat 2017 Perşembe 15:10
  • Terzioğlu, Turkcell'in 4'üncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı16 Şubat 2017 Perşembe 14:58
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim