Bankalardan nakit krediler hakkında açıklama

Türkiye Bankalar Birliği verilerine göre, 2016 Aralık döneminde toplam kredi stoğu 1,8 trilyon TL oldu.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 2016 yılı Aralık dönemi aylık bülteni yayınladı. Rapora göre; Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Üyesi kuruluşları tarafından kullandırılan nakit krediler 2016 Aralık itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre yüzde 17 artarak 1 trilyon 841 milyar TL oldu. Bir önceki aya göre olan artış oranı ise yüzde 1,5 seviyesi olarak hesaplandı. Nakit kredilerin 1 trilyon 749 milyar TL’lik bölümü bankalar, 40 milyar TL’si finansal kiralama şirketleri, 28 milyar TL’si finansman şirketleri ve 23 milyar TL’si ise faktoring şirketleri tarafından kullandırıldı. Tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıl sonuna göre yüzde 31,8 artarak 68 milyar TL oldu. Tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 3,2'den yüzde 3,6 seviyesine yükseldi. 2016 yılında tasfiye olunacak alacakların toplam nakit kredilere oranı bankalarda yüzde 3,5, faktoring şirketlerinde yüzde 6,3, finansal kiralama şirketlerinde yüzde 6,7 ve finansman şirketlerinde yüzde 3,0 oldu. Tüzel ve gerçek ticari müşterilere kullandırılan ticari kredilerin toplam nakit krediler içindeki payı 2016 Aralık itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre 1,5 puan artarak yüzde 75,2 oldu. İmalat sanayi yüzde 25,5 ile ticari krediler içinde en yüksek paya sahip olan sektör olurken, bu sektörü toptan perakende ticaret (yüzde 17,7) ve inşaat sektörü (yüzde 11,7) takip etti. Elektrik, gaz ve su kaynakları sektörü bir yıl içerisinde yüzde 40,5’lik kredi artış oranı ile dikkat çekti. Ticari krediler içinde en yüksek paya sahip imalat sanayine sağlanan krediler ise son bir yıl içerisinde yüzde 12,2 arttı.

En yüksek sektör perakende

2016 sonu itibarıyla tahsili gecikmiş alacak oranı en yüksek olan sektör; yüzde 4,7 ile toptan ve perakende sektörü oldu. Bunu yüzde 4,2 ile inşaat sektörü takip ederken, tasfiye olunacak alacak tutarının 2016 yılı içerisinde en fazla arttığı sektör ise yüzde 47,4 ile taşımacılık, depolama ve haberleşme sektörü oldu. Söz konusu sektördeki tasfiye olunacak alacak oranı güncel olarak yüzde 2,1 oldu. Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları 2016 Aralık itibarıyla bir önceki yıl sonuna göre yüzde 10,4 oranında artarak 456 milyar TL oldu. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları içinde en yüksek artış yüzde 14,6 ile konut kredilerinde gerçekleşti. Tüm bireysel nitelikli ürünler toplamda bir önceki aya göre yüzde 1,5 artış gösterirken, konut kredileri yüzde 1,9 oranında arttı. Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin yüzde 37,8’ini konut kredileri, yüzde 18’ini kredi kartları, yüzde 7'sini taşıt kredileri ve yüzde 37,2'sini diğer ihtiyaç kredileri oluşturdu. Bireysel nitelikli krediler toplam tahsili gecikmiş alacak tutarı bir yıl içerisinde yüzde 23,4 artarak 21,8 milyar TL olmuştur. Aynı dönemdeki tasfiye olunacak alacak oranı ise yüzde 4,1'den yüzde 4,6 seviyesine yükseldi. Bireysel nitelikli ürünü olan kişi sayısı son bir yılda 2,2 milyon artarak 28,1 milyon kişi olurken, ortalama kredi miktarı ise 16,2 bin TL düzeyinde gerçekleşmiştir. Gerçek kişilere kullandırılan bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları toplam hacminin toplam krediler içindeki payı azalış eğilimindedir, Aralık 2016 itibarıyla son bir yıl içinde 1,2 puan azalarak yüzde 24,8 seviyesine geriledi.

En yüksek bireysel kredi bakiyesi olan il İstanbul

Bireysel nitelikli kredi ve kredi kartları bakiyesinin en yüksek olduğu il İstanbul oldu. 2016 Aralık itibarıyla İstanbul’da 160 milyar TL, Ankara’da 45 milyar TL ve İzmir’de 29 milyar TL tutarında bireysel nitelikli kredi bakiyesi bulundu. Ardahan, yüzde 22 ile son 12 ayda bireysel kredi kullanımı en çok artan il olurken, kişi başına ortalama bireysel kredi miktarı en yüksek iller ise sırasıyla, Ankara, Van ve İçel (Mersin) oldu.