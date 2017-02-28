Bankaya kızdı POS cihazını fırlattı!

Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş, POS cihazı nedeni ile anlaşmazlık yaşadığı bankanın önünde basın açıklaması düzenledikten sonra bankaya POS cihazı fırlattı

Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş geçmiş dönemde POS cihazı nedeni ile sürekli anlaşmazlık yaşadığı özel bir banka önünde basın açıklaması düzenledikten sonra POS cihazını banka önüne fırlattı. Bankaların küçük işlemlerden devasa paralar aldığını iddia eden işadamı, “Denizbank’la çalışmaya başladığım ilk 3 ay sıkıntı yaşamaya başladım. Önce EFT masraflarını yükseltmeye başladılar, yetmedi. Bir yıl geriye giderek toplu hesap işletim ücreti kesmeye başladılar. POS cihazından aylık 31 TL 50 kuruş POS kirası, 30 TL peşin komisyon kesti. 30 TL POS yönetim ücreti adı altında ayrı bir para kesmişler. Limiti aşan çekimlerin bir bölümünden yüzde 1 civarı komisyon keserken son yüklü çekimden yüzde 1 buçuk civarı komisyon kesmişler” dedi.

“Bankalara köle olmaktan kurtulmak için el ele çalışmalıyız”

Odabaş, “Bu haksız ve bilgisiz kesintilere itiraz ettiğim için bana haber vermeden hizmet bedellerini fazlasıyla tahsil ettiği POS cihazını iptal ederek müşterilerimize karşı bizi mahcup ve mağdur duruma düşürdüler. Tüm talep ve uyarılarımıza rağmen POS cihazını açmayan, soygun ve gasp yapan Denizbank'ı nefretle kınıyor POS cihazlarını başlarına çalmak için fırlatıyorum. Diğer Bankalar da bundan farklı değildir, fakat esnafımızın tamamına yakın bölümü çaresizlikleri nedeni ile tepkilerini açığa vuramamaktadır. Bankalara bu yetki ve cesareti veren siyasi iktidarı da kınıyor bir an önce bu sorunlara çözüm bulmalarını bekliyorum. Tüm insanlık alemini de bankasız bir hayatın yolunu bulup bankalara köle olmaktan kurtulmak için el birliği içinde çalışmaya davet ediyorum” dedi. Açıklamanın ardından Odabaş, elindeki POS cihazını bankanın şubesinin önüne fırlattı. Nuri AKÇAHARMAN