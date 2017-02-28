  • BIST 87.573
  • Altın 145,454
  • Dolar 3,6116
  • Euro 3,8241
  • Kocaeli : 5 °C
  • İstanbul : 6 °C
  • Sakarya : 5 °C

Bankaya kızdı POS cihazını fırlattı!

»
Bankaya kızdı POS cihazını fırlattı!
Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş, POS cihazı nedeni ile anlaşmazlık yaşadığı bankanın önünde basın açıklaması düzenledikten sonra bankaya POS cihazı fırlattı

Marmara Sanayici İş Adamlar Derneği Kurucu Başkanı Bahri Odabaş geçmiş dönemde POS cihazı nedeni ile sürekli anlaşmazlık yaşadığı özel bir banka önünde basın açıklaması düzenledikten sonra POS cihazını banka önüne fırlattı. Bankaların küçük işlemlerden devasa paralar aldığını iddia eden işadamı, “Denizbank’la çalışmaya başladığım ilk 3 ay sıkıntı yaşamaya başladım. Önce EFT masraflarını yükseltmeye başladılar, yetmedi. Bir yıl geriye giderek toplu hesap işletim ücreti kesmeye başladılar. POS cihazından aylık 31 TL 50 kuruş POS kirası, 30 TL peşin komisyon kesti. 30 TL POS yönetim ücreti adı altında ayrı bir para kesmişler. Limiti aşan çekimlerin bir bölümünden yüzde 1 civarı komisyon keserken son yüklü çekimden yüzde 1 buçuk civarı komisyon kesmişler” dedi.

 

“Bankalara köle olmaktan kurtulmak için el ele çalışmalıyız”

Odabaş, “Bu haksız ve bilgisiz kesintilere itiraz ettiğim için bana haber vermeden hizmet bedellerini fazlasıyla tahsil ettiği POS cihazını iptal ederek müşterilerimize karşı bizi mahcup ve mağdur duruma düşürdüler. Tüm talep ve uyarılarımıza rağmen POS cihazını açmayan, soygun ve gasp yapan Denizbank'ı nefretle kınıyor POS cihazlarını başlarına çalmak için fırlatıyorum. Diğer Bankalar da bundan farklı değildir, fakat esnafımızın tamamına yakın bölümü çaresizlikleri nedeni ile tepkilerini açığa vuramamaktadır. Bankalara bu yetki ve cesareti veren siyasi iktidarı da kınıyor bir an önce bu sorunlara çözüm bulmalarını bekliyorum. Tüm insanlık alemini de bankasız bir hayatın yolunu bulup bankalara köle olmaktan kurtulmak için el birliği içinde çalışmaya davet ediyorum” dedi. Açıklamanın ardından Odabaş, elindeki POS cihazını bankanın şubesinin önüne fırlattı. Nuri AKÇAHARMAN

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türk Eğitim- Sen Başkanı Yaşar Şanlı: İhaneti anlatmaya çalıştık28 Şubat 2017 Salı 08:36
  • İzmit Muhtarlar Derneği Başkanı Tuncay Aşkın oldu28 Şubat 2017 Salı 08:33
  • Ülkü Ocakları: Polis KOÜ'de gerekeni yapacaktır28 Şubat 2017 Salı 08:24
  • Ünlü oyuncudan örnek olacak davranış!28 Şubat 2017 Salı 08:10
  • Kartepe’de kültür ve sanatla ilgili ihale var28 Şubat 2017 Salı 08:00
  • Körfezli minikler çevre bilinci kazanıyor28 Şubat 2017 Salı 07:00
  • İYC heyeti, Valilik makamında28 Şubat 2017 Salı 05:00
  • Sümmani’den kestane keyfi28 Şubat 2017 Salı 04:00
  • TÜPRAŞ Anadolu Lisesi’nde örnek kampanya27 Şubat 2017 Pazartesi 23:00
  • Kocaeli’ye 7 yeni hakim ve savcı atandı27 Şubat 2017 Pazartesi 21:04
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim