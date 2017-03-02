Baraj maçı Şekerpınar’da

Amatör Süper Lig B Grubu’nda ‘Denizli mi, yoksa Beylikbağı mı ?’ düşecek. Herkesin merakla beklediği sorunun cevabı Cumartesi günü Şekerpınar Stadı’nda yanıt bulacak

Amatör Süper Futbol Ligi B Grubu’nda küme düşecek 3’üncü ve son takım, Denizli ve Beylikbağı arasında oynacak baraj maçı sonunda belli olacak. İki takım da normal sezonu 25 puanda tamamlamıştı. İki takımın ikili averajı eşit olduğu için statü gereği baraj maçı oynanacak. İlk maçı Beylikbağı, ikinci maçı ise Denizli Köyüspor 1-0’lık skorla kazanmıştı. Bir sezona bedel niteliği taşıyan karşılaşmanın programı açıklandı. Buna göre karşılaşma Cumartesi günü Şekerpınar Stadı’nda saat 16.00’da oynanacak.