Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede kurumlar ve STK’ları makamında ağırlamaya devam ediyor. Son ziyaretlerde Baran, “Birlikte el ele vererek Körfez’i geliştirdik” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a ilçedeki kurumlar ve STK’lardan ziyaretler sürüyor. Bu bağlamda Başkan Baran’ı en son Körfez Ülkü Ocakları Başkanı Zafer Kılıç ve yönetimi, İş Bankası Körfez Şubesi Müdürlüğü’ne atanan Nurseli Erer ve satış yetkilisi Gülşah Çet, Hereke Ordulular Derneği Başkanı Ahmet Kara, Başkan Yardımcısı Orhan Tezlik ve yönetim kurulu üyesi Mithat Tezlik ile Yukarı Hereke Birlik Beraberlik Derneği ziyaret etti.

“EL ELE VEREREK ORTAYA ÇIKAN BİR BAŞARI”

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Körfez’e yapılan ve yapılacak olan projelerini de aktaran Başkan İsmail Baran, “Körfezimiz her geçen gün daha da gelişiyor, büyüyor. Tabi bu başarı tek başımıza değil, birlikte el ele vererek ortaya çıkardığımız bir başarı” ifadelerini kullandı. ‘STK’larımızı her zaman önemsiyoruz’ diyen Başkan İsmail Baran, her bir ziyaret için ayrı ayrı teşekkür etti.