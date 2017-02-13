Baran: Bu parti meselesi değil, vatan meselesi

AKP Körfez İlçe Kadın Kolları’nın toplantısına katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandum süreci ile ilgili konuşarak, “Bu parti meselesi değil, vatan meselesi. O yüzden herkese neden evet dediğimizi anlatacağız” dedi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, eşi Bilge Baran ile birlikte AKP Körfez İlçe Kadın Kolları’nın ilçe binasında düzenlediği toplantıya katıldı. İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevil Özbek, il yöneticileri ve teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu toplantıda konuşan İsmail Baran, “Kadınlarımız, teşkilatın gözde yapısı. Çünkü yükü çeken, sahada ön planda olan sizlersiniz. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“VATAN MESELESİ”

Türkiye’nin önemli bir dönemeçten geçtiğini belirten Başkan İsmail Baran, “Önümüzde şimdi önemli bir süreç var. Bu sürece parti meselesi olarak değil, onur meselesi ve vatan meselesi olarak bakmak lazım. Öncelikle biz neden ‘evet’ diyeceğiz bunları bileceğiz. Neden evet dediğimizi de sağcı, solcu, futbolcu kim olursa olsun bütün insanlarımızın kapısını çalarak anlatacağız” dedi.

“KAZANAN TÜRKİYE OLACAK”

Baran, “Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. Onlara da; vatan deyince gerisi teferruattır diyeceğiz. Bu vatanı seviyorsak, 15 Temmuz ve onların şakşakçılarına karşıysak, darbe anayasası yerine sivil anayasa istiyorsak bu referandumda evet dememiz lazım. Mazlumlar için, daha güçlü bir Türkiye için evet diyeceğiz. Süreç sonunda kazanan Türkiye olacak” ifadelerini kullandı.