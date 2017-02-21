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Baran Erzurumlulardan destek istedi

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Baran Erzurumlulardan destek istedi
Erzurum Çat İlçesi ve Civarı Köyleri Derneği’ne konuk olan İsmail Baran, “Erzurumlu hemşerilerimiz olarak sizlerin de üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyorum” dedi

AKP Milletvekili İlyas Şeker, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, AKP Körfez İlçe Başkanı Osman Badem hafta sonu Erzurum Çat İlçesi ve Civarı Köyleri Derneği’nin kahvaltısına konuk oldu. Dernek Başkanı Erdal Durmuş ve yönetiminin ev sahipliğindeki kahvaltıda ilk olarak konuşan Osman Badem, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyen ihanet şebekesine, iç güçlere ve maşalarına fırsat vermesin. 16 Nisan’da bu halk Türkiye’nin büyümesini istemeyen o ihanet şebekesine bir kez daha dersini verecek” dedi.

 

“ARİFE TARİF GEREKMEZ”

İsmail Baran da konuşmasında 16 Nisan’daki seçime değinerek, “54 günlük süreci çok iyi değerlendireceğiz. Erzurumlu hemşerilerimiz olarak sizlerin de üzerinize düşeni yapacağınıza inanıyorum. Erzurumlular vatan, millet, bayrak deyince duyarlılığını göstermiştir. Zaten arife tarif gerekmez. Bu memleketin altını oymak isteyen hainler var. Ama 16 Nisan’da tüm şer odaklarına rağmen Türkiye şaha kalkacaktır” ifadelerini kullandı.

 

“SÖZLERİN ÜSTÜNE YATMADIK”

İlyas Şeker ise “Körfez’de olduğu gibi Türkiye’nin dört bir yanında belediyelerimizin çalışmaları var. Başkanımıza söz verdiği projeleri tek tek hayata geçirdiği için teşekkür ediyorum. Seçim öncesi diğer partiler de ‘şunu yapacağız, bunu yapacağız’ diyor. Ama biz ne de olsa ‘vatandaş unutmuştur’ diyerek kulağımızın üzerine yatmıyoruz. Her gittiğimiz yerde yapamayacağımız proje sayısı yüzde 1’i bulmuyor. 

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