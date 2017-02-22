Baran: Halkın boynunu eğecek yanlışımız olmadı

Körfez Muhtarlar Derneği’ne konuk olan Başkan İsmail Baran, çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, “Bizim halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz, ne de bir yanlışımız oldu” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Körfez Muhtarlar Derneği’ne konuk oldu. Başkan İsmail Baran’a Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, AKP İlçe Başkanı Osman Badem, SKM Başkanı Şaban Aydın da eşlik etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya muhtarlar da ilgi gösterdi.

“DAHA GÜZEL KÖRFEZ İÇİN”

Körfezli şehit Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen’in de katıldığı buluşmada davetlilere mancarlı pide ikram edildi. 2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan İsmail Baran, “Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürüyoruz. Amacımız her mahallesi yaşanılabilir daha güzel Körfez’i oluşturmak” dedi.

“İSTİKRAR VE GÜVEN ÖNEMLİ”

Belediye olarak halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Türkiye´de istikrar ve güvenin artık önemli öğeler olduğunu toplumun her kesimi biliyor. Bu sebepten dolayı her kesim yaptığımız hizmetleri destekliyor. Bizim halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz, ne de bir yanlışımız olmuştur. Halkımıza verdiğimiz sözleri hep tuttuk, bundan sonra da tutacağız” ifadelerini kullandı.