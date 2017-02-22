  • BIST 88.473
  • Altın 143,557
  • Dolar 3,6070
  • Euro 3,7868
  • Kocaeli : 12 °C
  • İstanbul : 10 °C
  • Sakarya : 12 °C

Baran: Halkın boynunu eğecek yanlışımız olmadı

»
Baran: Halkın boynunu eğecek yanlışımız olmadı
Körfez Muhtarlar Derneği’ne konuk olan Başkan İsmail Baran, çalışmalar hakkında bilgiler aktararak, “Bizim halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz, ne de bir yanlışımız oldu” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Yeniyalı Mahallesi’nde gerçekleştirdiği ziyaretler sonrasında Körfez Muhtarlar Derneği’ne konuk oldu. Başkan İsmail Baran’a Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu, Faruk Denli ve İsa Taş, AKP İlçe Başkanı Osman Badem, SKM Başkanı Şaban Aydın da eşlik etti. Muhtarlar Derneği Başkanı Yusuf Yanar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmaya muhtarlar da ilgi gösterdi.

 

“DAHA GÜZEL KÖRFEZ İÇİN”

Körfezli şehit Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen’in de katıldığı buluşmada davetlilere mancarlı pide ikram edildi. 2017 yılı içerisinde yapacağı proje ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Başkan İsmail Baran, “Her mahallemize öncelikli ihtiyaçlara göre hizmetlerimizi ayrım gözetmeksin götürüyoruz. Amacımız her mahallesi yaşanılabilir daha güzel Körfez’i oluşturmak” dedi.

 

“İSTİKRAR VE GÜVEN ÖNEMLİ”

Belediye olarak halkımızın huzurunu ve refah seviyesini yükseltmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Türkiye´de istikrar ve güvenin artık önemli öğeler olduğunu toplumun her kesimi biliyor. Bu sebepten dolayı her kesim yaptığımız hizmetleri destekliyor. Bizim halkımızın boynunu öne eğecek ne bir ihmalimiz, ne de bir yanlışımız olmuştur. Halkımıza verdiğimiz sözleri hep tuttuk, bundan sonra da tutacağız” ifadelerini kullandı.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • AKP üyesi bin 200 kişinin seçmen listelerinde ismi yok22 Şubat 2017 Çarşamba 12:48
  • Başiskele’nin hedefi Ulusal Kalite Ödülü22 Şubat 2017 Çarşamba 12:45
  • Berberoğlu: Referandumdan en iyi evet oranıyla çıkacağız22 Şubat 2017 Çarşamba 12:43
  • Baran: Halkın boynunu eğecek yanlışımız olmadı22 Şubat 2017 Çarşamba 12:40
  • Paralarını alamayan işçiler İSYANDA!22 Şubat 2017 Çarşamba 12:32
  • Gülümseten Düşler Kitaplardan Geçer...22 Şubat 2017 Çarşamba 12:18
  • KSO kendi tesisini bu fiyata satın aldı22 Şubat 2017 Çarşamba 11:59
  • Türkiye’deki havası kirli 8 il açıklandı!22 Şubat 2017 Çarşamba 11:47
  • Karaosmanoğlu, referandum tahminini açıkladı!22 Şubat 2017 Çarşamba 11:43
  • Dev konut projesini o firma kazandı!22 Şubat 2017 Çarşamba 11:36
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim