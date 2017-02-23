Baran: Hemşerilerimizin görüşleri çalışmalarımıza ışık tutuyor

Oda ve STK’ların ziyaretlerinde konuşan Başkan İsmail Baran, “Hemşerilerimizin görüş ve talepleri, çalışmalarımıza ışık tutuyor” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği, Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı ve Kocaeli Emlakçılar Odası yöneticilerini makamında ağırladı. Ayrı ayrı gerçekleşen ziyaretlerin ilki Kocaeli Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak ve yönetiminden geldi. Karşılıklı görüş alışverişi şeklinde gerçekleştirilen ziyaret sonrasında Dernek Başkanı Mehmet Irak, Başkan İsmail Baran’a plaket takdim etti.

“BİRLİKTE GÜZELLEŞTİRİYORUZ”

Başkan Baran daha sonra Kocaeli Emlakçılar Odası Başkanı Ahmet Pekin ve yönetim kurulu ile Kocaeli Artvinliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Mikail Kalyoncu ve yönetimini de makamında ağırladı. Ziyaretlerde oda ve STK’ların fikirlerine çok önem verdiklerini belirten Başkan İsmail Baran, “Körfez’in geleceğine fikir alışverişinde bulunarak, danışarak hep birlikte karar veriyoruz. Hemşerilerimizin görüş ve talepleri, yapmış olduğumuz ve yapacağımız çalışmalara da ışık tutuyor" açıklamasında bulundu.