Baran: Spor akademilerinde şu an 3 bin 500 öğrenci var

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Orhangazi Anadolu Lisesi’nin Kariyer Günü’ne konuk oldu. Birçok konuda fikir belirten baran, spor konusunda da düşüncelerini aktardı.

ADETA SPORCU ORDUSU KURDU

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez Orhangazi Anadolu Lisesi’nin düzenlediği Kariyer Günü’ne katıldı. Programa; Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, Özel Kalem Müdürü Emrah Çoban, Orhangazi Anadolu Lisesi Müdürü İbrahim Yıldırım, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilere kariyer konusunda önerilerde bulunan belirten Başkan İsmail Baran, “Sizlerin gelecek adına her daim hedefleri ve idealleri olsun. En önemlisi de bu vatan için sevdanız olsun” dedi. Spora yönelik yatırımlardan bilgi veren Başkan Baran şöyle konuştu: Spor okullarıyla, kültür-sanat etkinlikleriyle ve eğitime verdiğimiz destekle gençlere önem verdiğimizi gösterdik. Spor akademilerinde şu an 3 bin 500 öğrenci var. Ve birçok spor tesisi daha yapacağız. Hedefimiz de bu sayıyı 10 binlere çıkarmak. Hedeflerinizde yakaladığınız yüzde 80 bile büyük başarıdır. Çok iddialı sözler söylemek sıkıntılı gibi gözükebilir ama çıtayı da her zaman yukarıda tutmakta fayda var. Geçtiğimiz yıl 10 milyon lira eğitime yaptığımız katkı var. Üniversite öğrencilerine burs veren tek belediyeyiz. 2 bin 800 öğrenciye burs veriyoruz. Sosyal belediyeciliğin gereği neyse gereğini yerine getiriyoruz.