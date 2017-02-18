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Baran: Türkiye’nin değişimi için fırsat önümüze geldi

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Baran: Türkiye’nin değişimi için fırsat önümüze geldi
Seçim Koordinasyon Merkezinde referandum çalışmalarını inceleyen İsmail Baran, “Türkiye'nin değişim ve dönüşümü için fırsat önümüze geldi” dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, referandum çalışmalarının yürütüldüğü Seçim Koordinasyon Merkezini ziyaret etti, çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Ziyarete Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve Faruk Denli de katıldı. SKM Başkanı Şaban Aydın ve ekibi yapılması planlanan programlar hakkında da bilgi verdi.

 

“MİLLETİMİZ FIRATI DEĞERLENDİRECEK”

Referandum sürecini değerlendiren Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Türkiye'miz, büyük bir değişim ve dönüşüm süreci yaşıyor. Buna hep birlikte şahit oluyoruz. Türkiye'nin değişim ve dönüşümü için fırsat önümüze geldi. Eğer bu referandum fırsatını değerlendiremezsek, böyle bir fırsat bir daha kolay kolay gelmez. Ülkemizin güçlü yarınlara daha hızlı taşınması için inanıyorum ki aziz Türk milleti referandumda önemli fırsatı değerlendirecektir” dedi.

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