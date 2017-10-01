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Baran: Vatandaşlarla birlikte karar alıyoruz

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Baran: Vatandaşlarla birlikte karar alıyoruz
Mahalle ziyaretlerinde halkın taleplerini dinleyen Başkan İsmail Baran, “Vatandaşlarımızın hizmetlerimizden memnun olduğunu görmek bizleri çok mutlu etti" dedi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, mahalle ziyaretlerini sürdürürken, bölgelerde yapılan çalışmaları da yerinde inceliyor. Başkan Baran, son olarak Güney Mahallesi’ndeydi. Esnaf ve vatandaşlarla da bir araya gelen Başkan İsmail Baran, vatandaşların taleplerini dinleyerek tek tek not aldı. Başkan Baran, göreve geldiği günden bu yana proje üretirken ve karar alırken vatandaşlarla birlikte hareket ettiklerini ve bunu önemsediklerini belirtti.

 

KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK

Daha güzel ve insanların içeride mutlu bir şekilde yaşayacağı Körfez için hizmetlere imza attıklarını belirten Başkan İsmail Baran, “Bizim kapımız ve yüreğimiz sizlere her zaman açık. Tüm vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına ve isteklerine göre projeler üretiyor, ilçemizin her noktasına ve herkese hizmet götürüyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Baran daha sonra taksi durağını da ziyaret etti, taksicilerle sohbet etti.

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