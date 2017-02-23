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Baran’dan Hüner Teknik’e ziyaret

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Baran’dan Hüner Teknik’e ziyaret
Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, ilçede faaliyet gösteren Hüner Teknik firmasını ziyaret etti, işçiler ve personelle yemekte buluştu.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez’de faaliyet gösteren Hüner Teknik firmasına konuk oldu. Hüner Teknik’in sahibi Hüseyin Hüner tarafından karşılanan Başkan İsmail Baran’a Yarpaş Müdürü Mehmet Şahin de eşlik etti. İşçilerle birlikte yemek yiyip, sohbet eden Başkan İsmail Baran, daha sonra yaptığı konuşmada, “İşletmelerimizi ziyaret ederek, işçilerimizle birlikte yediğimiz yemek, bizim için en güzel, en lezzetli yemektir” dedi.

 

PRANGALARI ATACAĞIZ

“Bizim işimiz Körfez halkına hizmet etmek” diyen Başkan İsmail Baran, “Körfez’deki işletmelerimiz bizler için önemli. İlçe ekonomisinin canlanması ve daha fazla istihdam yaratması açısından da önemsiyoruz” ifadelerini kullandı. İşçilerle sohbet sırasında ülke gündemine de değinen ve 16 Nisan sonrası müteşebbislerin daha rahat hareket edeceğini belirten Başkan İsmail Baran, “Ayaklarımızdaki prangalar kalkacak ve ülkemiz daha iyi noktalara gelecektir” dedi.

 

İŞLETMEYİ DOLAŞTI

İşçilerle yenilen yemek ve yapılan sohbet sonrasında işletme sahibi Hüseyin Hüner’den faaliyet alanlarıyla ilgili detaylı bilgi alan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, daha sonra işletmeyi dolaştı. 

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