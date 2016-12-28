Baran:Hainlere prim vermeyeceğiz

Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği’nin düzenlediği şehitleri anma programına katılan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Türkiye üzerine oynanan oyunlara değindi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği’nin Derince’de bulunan Kocaeli Erzurumlar Derneği’nde düzenlediği ‘Şehitleri Anma Programı’na katıldı. Geceye ayrıca; Kocaeli Erzurumlar Derneği Başkanı Avni Gözütok, Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği Başkanı Osman Nuri Kocak, Oğuz Boyları Konfederasyonu Başkanı Mehmet Özer ve çok sayıda davetli katıldı.

“KİMSE NİYETLENMESİN”

KOŞADER Başkanı Osman Nuri Kocak’ın açılış konuşmasının ardından konuşan Kocaeli Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözütok, “Bizim vatana hayırlı işler yapan herkese kapımız açık. Kimse bu vatanı bölmeye niyetlenmesin” dedi. Gecede ozanlar Baki Çetin ve Erol Ergani türküler seslendirirken, Kocaeli Ozanlar Şairler ve Edebiyatçılar Derneği üyeleri de şehitlerimiz için şiirler okudu.

SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ise Türkiye üzerinde oyunlar oynamaya çalışan iç ve dış güçlere sert tepki gösterdi. Baran, “Biz Osmanlı’nın, Sultan Fatih’in, Nene Hatun’ların torunlarıyız. Kimse bu millete ayar vermeye kalkışmasın, ayarını bozarız. Ne hainler gördük. Ama bu millet o hainlere her zaman cevabını verdi” ifadelerini kullandı.

İSLAM’IN SON KALESİ

Türkiye’nin İslam coğrafyasında ‘son kale’ olduğunun altını çizen Başkan İsmail Baran, “Bu millet zalime karşı zulüm görenlerin hep yanında oldu. Burası İslam’ın son kalesi. Eğer burada ecdadımızdan bize kadar gelen bayrak düşerse, İslam dünyası da düşer. Ne namus kalır ne de şeref” ifadelerini kullandı. Yapılan konuşmaların ardından şiir dinletisi gerçekleştirildi.