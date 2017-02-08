Barca’mısın mübarek!

Kocaelispor’da önceki günkü antrenmanın sonunda 15’er dakikadan 2 devre halinde yarım sahada çift kale maç yapıldı.

Yeşil Siyahlılar resmi maç oynar gibi inanılmaz bir mücadele içerisine girdi. Yerden kısa ve seri paslaşma, oyunun yönünü çabuk değiştirme, isabetli orta ve şutlar… Bu maçta aranan ne varsa görüldü. Temposu yüksek, kıran kırana geçen çift kaleyi izleyenler futbolcuları alkışladı.