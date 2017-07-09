Vali Aksoy ise Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.
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Baro’dan Aksoy’a ziyaret
Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve yönetimi, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.
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