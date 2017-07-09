  • BIST 100.084
  • Altın 141,127
  • Dolar 3,6267
  • Euro 4,1314
  • Kocaeli : 28 °C
  • İstanbul : 25 °C
  • Sakarya : 28 °C

Baro’dan Aksoy’a ziyaret

»
Baro’dan Aksoy’a ziyaret
Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve yönetimi, Vali Hüseyin Aksoy’u ziyaret ederek, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Vali Aksoy ise Kocaeli Baro Başkanı Sertif Gökçe ve yönetimine çalışmalarında başarılar dileyerek, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirtti.

Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye’yi tanıtacaklar09 Temmuz 2017 Pazar 11:24
  • Motosiklet satışları araç satışlarını katlayacak09 Temmuz 2017 Pazar 11:22
  • Esnaftan ‘Yaz deftere’ söylemini bitirecek uygulama09 Temmuz 2017 Pazar 11:20
  • Yerli tarım işçiliğinde Suriyeliler devrede09 Temmuz 2017 Pazar 11:17
  • Memur emeklilerine müjde!09 Temmuz 2017 Pazar 11:11
  • 21 yıl sonra Hacet Bayramı yapıldı09 Temmuz 2017 Pazar 10:16
  • Körfez’de Ceceli rüzgarı09 Temmuz 2017 Pazar 10:09
  • Gökyüzü şenlendi09 Temmuz 2017 Pazar 10:00
  • İzmit Belediyesi’nden 4000 kişilik cenaze yemeği09 Temmuz 2017 Pazar 09:51
  • Gençlerin zirvede yaz keyfi09 Temmuz 2017 Pazar 09:48
    • YAZARLAR
    SPOR YAZARLARI
    SİNEMALAR
    SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim