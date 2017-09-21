Baro’ya üç avukat daha

Kocaeli Barosu’nda gerçekleştirilen yemin töreniyle birlikte üç avukat ruhsatnamelerini alarak mesleğe adım attı. Üç avukatın daha baroya katılmasıyla birlikte Kocaeli Barosu’na kayıtlı avukat sayısı bin 442’ye yükseldi.

Hukuk Fakültesi’nden mezun olduktan sonra staj görevini tamamlayan Av. Burak Kağan Özyılmaz, Av. Oğuzhan Aracı ve Av. Yasin Kaplan dün Kocaeli Barosu’nda düzenlenen yemin ve ruhsatname töreniyle mesleğe adım attı. Böylece baroya kayıtlı avukat sayısı bin 442 oldu. Baro da bulunan Av. Umut Gümüş Eğitim Salonu’nda gerçekleştirilen ruhsat ve yemin törenine Baro Başkanı Sertif Gökçe, avukatlar ve aileleri katılım gösterdi.

GENÇLERE İNANIYORUM

Törende konuşma yapan Baro Başkanı Sertif Gökçe, mesleğe adım atan avukatlara başarılar dileyerek, “Bir yıllık avukatlık stajını tamamlayan genç meslektaşlarım bugün mesleğe adım atacak. Onları yetiştiren ailelerine çok teşekkür ediyorum. Genç arkadaşlarımın avukatlık yeminine her zaman bağlı kalacaklarına inanıyorum. Nice sağlıklı, başarılı yıllar diliyorum. Yolunuz açık olsun” diye konuştu. Ahmet HAZER

BURAK KAĞAN ÖZYILMAZ KİMDİR?

1991 Nazilli doğumlu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat Şafak Çolak’ın yanında staj yaptı.

OĞUZHAN ARACI KİMDİR?

1994 İzmit doğumlu. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat Mehmet Altıntaş’ın yanında staj yaptı.

YASİN KAPLAN KİMDİR?

1993 İzmit doğumlu. Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat Ebru Çıtlak’ın yanında staj yaptı.