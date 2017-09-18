Başak: Ümit hoca bana sabretmeyi öğretti

Kocaelispor’un başarılı stoperi Murat Soner Başak, Kocaelispor’dan istifa eden Teknik Direktörü Ümit Metin Yıldız ile ilgili olarak “Ümit hoca bana sabretmeyi öğretti” dedi.

3 MAÇI DA KAZANACAK SEVİYEDE OYNADIK

İyi mücadele ve futbolun bir şekilde sonuca da yansıyacağına inandığını ifade eden takım kaptanlarından Murat Soner Başak şu ifadelere yer verdi: Bizi yakından takip eden gazeteciler olsun, maçlarımızı izleyen taraftarımız olsun her şeyi görüyor. Biz kötü oynamıyoruz, kötü mücadele etmiyoruz. 3 maçta her şey ortada. Sultanbeyli, Uşak ve Tekirdağ maçlarında kazanabilecek düzeyde mücadele ettik.

RUHSUZ DENİLMESİNE KARŞIYIZ

3 maçta alınan 1 puan için eleştiri gelmesini doğal olarak karşılıyoruz zaten. Bizim için “Kötü futbol oynadılar, beklentileri karşılayamadılar” denilmesine hiçbir sözümüz olamaz. Ancak “İsteksiz, ruhsuz” gibi yakıştırmalara karşıyız. Bu takımdaki hiç kimsenin kötü mücadele etme hakkı yoktur, etmez de… Ruhsuz kelimesi zaten bizi bir anda yok eder. Eleştiriye her zaman açığız ama haksız ithama ve hakaret edilmesine karşıyız.

BU PSİKOLOJİYİ YAŞATMAYACAĞIZ

Tekirdağ maçının soyunma odasında herkesin başı öndeydi. O kadar canımız sıkkındı ki kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Ancak orada da dedik. Bir kötü oynamıyoruz. Bir takım 30 kez iyi oynayıp kaybedemez. 30 kez kötü oynayıp da kazanamaz. Kendimize inanıyoruz. Bu takım içindeki hiç kimse “Düşecek miyiz” psikolojisi yaşamayacak. Kimseye de bu psikolojiyi yaşatmayacağız.

BİZE DEĞER KATTI

Ümit Metin Yıldız hocamız ile yolların ayrılmasına tabii ki çok üzüldüm. Gölcükspor’da oynadığım dönemlerde çabuk parlayan birisiydim. Ancak Ümit hocam bana sabretmeyi öğretti. Kişi ayırmadan, konuşmaktan, anlatmaktan hiçbir zaman imtina etmedi. Kendisi ile konuştum ve helalleştik. Bize kattıkları değerden, öğrettiklerinden ve emeklerinden ötürü Ümit hocama çok teşekkür ederim.

Erdem ÖVÜÇ