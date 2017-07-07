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Başakşehir’den 3 oyuncu geliyor

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Başakşehir’den 3 oyuncu geliyor
Transferde acele etmeyen Darıca Gençler Birliği, gözünü Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir’den alacağı oyunculara çevirdi.

Cafercan ve Sinan gibi tecrübeli oyuncuların yanına genç oyuncular monte etmek isteyen teknik direktör Gürses Kılıç, yönetime Başakşehir’den 3 oyuncunun ismini verdi. Sağ kanat, forvet arkası ve orta sahada görev yapan bu oyuncularla prensip anlaşmasına varıldığı ve transferlerin kiralık olarak gerçekleşeceği öğrenildi.

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