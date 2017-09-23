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Başaran: Erenkaya tek tek aradı oy kullanmayın dedi

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Başaran: Erenkaya tek tek aradı oy kullanmayın dedi
CHP İzmit İlçe Örgütü’nde kongre süreci öncesinde mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Hacıhasan Mahalle temsilcisi Arda Başaran, "Hikmet Erenkaya üyeleri tek tek arayıp oy kullanmaya gitmeyin dedi" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü’nde yapılacak kongre süreci öncesinde mahalle delege listeleri seçimi devam ediyor. Hacıhasan Mahallesi’nde yapılan seçimler öncesinde Hikmet Erenkaya ile ilgili ortaya bir iddia atıldı. Hacıhasan Mahalle temsilcisi Arda Başaran, “Hikmet Bey kendine yakın üyeleri tek tek arayıp zaten tek listeli seçim olduğunu oy kullanmaya gitmemeleri gerektiğini beyan etmiş. CHP’nin en kıdemli üyesidir Hikmet Erenkaya’dır. Bugün oy kullanmaya keşke katılsaydı. Sonuç olarak 3’te 2’yi yakalayarak istediğimizin karşılığını aldık” dedi. Selin BECER

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