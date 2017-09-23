Cumhuriyet Halk Partisi İzmit İlçe Örgütü’nde yapılacak kongre süreci öncesinde mahalle delege listeleri seçimi devam ediyor. Hacıhasan Mahallesi’nde yapılan seçimler öncesinde Hikmet Erenkaya ile ilgili ortaya bir iddia atıldı. Hacıhasan Mahalle temsilcisi Arda Başaran, “Hikmet Bey kendine yakın üyeleri tek tek arayıp zaten tek listeli seçim olduğunu oy kullanmaya gitmemeleri gerektiğini beyan etmiş. CHP’nin en kıdemli üyesidir Hikmet Erenkaya’dır. Bugün oy kullanmaya keşke katılsaydı. Sonuç olarak 3’te 2’yi yakalayarak istediğimizin karşılığını aldık” dedi. Selin BECER
- BIST 104.123
- Altın 145,971
- Dolar 3,4910
- Euro 4,1702
- Kocaeli : 19 °C
- İstanbul : 20 °C
- Sakarya : 19 °C
- Kocaeli Kodluyor yarışması hazırlıkları devam ediyor
- Başaran: Erenkaya tek tek aradı oy kullanmayın dedi
- CHP'de 3 Mahallede delegeler TAMAM
- Kocaeli'ye örnek olacak proje: Rift Villaları
- Hayır Bileşenleri Adalet Şenliği’nde buluştu
- Parklarda uygulma yapıldı
- FETÖ'den 10 kişi gözaltında
- Kardeşlerden biri tutuklandı
- Mültecilerin kurtarılma anı kameralara yansıdı
- Kartepe'de uyuşturucu operasyonu
- 23-24 Eylül tarihinde yapılacak maçlar
- Darıca’nın işi zor olmayacak
- Gölcükspor, Pazar’da!
- Birlikspor’un rakibi Bucaspor
- Yiğit Alp Altınordu’da!
Başaran: Erenkaya tek tek aradı oy kullanmayın dedi
CHP İzmit İlçe Örgütü’nde kongre süreci öncesinde mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Hacıhasan Mahalle temsilcisi Arda Başaran, "Hikmet Erenkaya üyeleri tek tek arayıp oy kullanmaya gitmeyin dedi" diye konuştu.
Okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan gazetemiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Başaran: Erenkaya tek tek aradı oy kullanmayın dediCHP İzmit İlçe Örgütü’nde kongre süreci öncesinde mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Hacıhasan Mahalle temsilcisi Arda Başaran, "Hikmet Erenkaya üyeleri tek tek arayıp oy kullanmaya gitmeyin dedi" diye konuştu.
CHP'de 3 Mahallede delegeler TAMAMCHP İzmit İlçe mahalle delege seçimleri tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sabah saatlerinde 3 mahalle sandık başına gitti. 3 mahallede toplam 17 delege belirlendi.
CHP’li Tarhan, İlimtepe yolunun peşini bırakmıyor!CHP’li Tarhan, İlimtepe yolunun peşini bırakmıyor!
Sarıbay, “Başiskele ile onur duyuyorum”CHP İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay, il yöneticileri ile birlikte iki hafta önce ağabeyi vefat eden Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin’e taziye ziyaretinde bulundu. Sarıbay ve beraberindekiler daha sonra ilçenin haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına
SİNEMALAR
- İzmit sinemalarında bu hafta (08-14 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni filmİzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 5 yeni film
- İzmit sinemalarında bu hafta 4 yeni film vizyondaİzmit sinemalarında bu haftaVizyonda 4 yeni film (25-31 Ağustos 2017)
- İzmit sinemalarında bu hafta (18-24 Eylül 2017)İzmit sinemalarında bu hafta: Vizyonda 7 film
SAĞLIKLI YAŞIYORUZ
- 2 yumurta= 1 tavukBizim için hiçbir yiyecek belki de yumurta kadar değerli değildir...
- 17 saat hiç açlık hissetmeden oruç tutmak ister misiniz?Üç senedir Ramazan öncesi oruç tutacak olanlar için Karatay sağlıklı beslenme ilkelerine uygun sahur ve iftarın nasıl yapılabileceğine dair Canan Karatay'ın kitaplarından bilgiler alarak yazı hazırlıyoruz
- Omega-3 her derde deva mı?Bugün Sağlıklı Yaşıyoruz köşesini, rahmetli Prof. Dr. Ahmet Aydın Hocamızın "7'den 70'e Taş Devri Diyeti" kitabındaki Omega-3'le ilgili görüşlerine ayırdık. (1)
- D Vitamini her derde deva!Şayet doktorunuz bugüne kadar D Vitamininize baktırmadıysa veya 20 - 30 ng/ml değerlerini yeterli görüp size D Vitamini takviyesi vermemişse lütfen bu yazıyı daha dikkatli okuyun
- Türk Yıldızları, nefes kesti
- Kocaeli, Geleneksel Kent Bayramlaşması’nda buluştu
- Kocaeli'de Kurban Bayramı'ndan kareler
- Vali Aksoy, resepsiyonda kent protokolünü ağırladı
12345678
- 15 Temmuz'a özel video
- Yeşil sahada ölüm kamerada
- İzmit'te sabah karşı korkutan yangın!
- Kot Pantolonları Değerlendirerek Yapabileceğiniz 13 Eşya
12345678
Tüm Hakları Saklıdır © 2013 Kocaeli Gazetesi | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim
Tel : (0 262) 323 39 17-18-19 | Faks : (0 262) 322 75 55 | Haber Yazılımı: CM Bilişim