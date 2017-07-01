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Başarı cezasız kalmaz!

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Başarı cezasız kalmaz!
Bunu da gördük. Son iki yılın amatör kümedeki en başarılı birkaç antrenöründen miri olan, bu sezon rekorlar kırarak zirvede bıraktığı Nusretiye’nin BAL’a çıkmamasıyla üzülen Ufuk Öğütveren, teklif bekliyor

BU İŞTE BİR YANLIŞ VAR…

Türk futbolunun traji-komik durumlu kentimizde de sık sık boy gösteriyor. Diplomasız antrenörlerin cirit attığı kentimizde, kapı gibi diploması olan ve rekorlar kıran antrenörler işsiz geziyor. Bunlardan bir örnek, ama son olmayacak örnek de Ufuk Öğütveren, basın sektöründe de yıllarca görev yapan Öğütveren, geçen yıl Güneşspor’u Süper lig’e yükseltirken. Bu yıl da düşme potasına yakın olan Nusretiye’de 12 maçlık yenilgisizlik rekoru kırarak, takımını Süper Amatörde zirveye çıkarmıştı.

 

BAL’I ELLERİNİN TERSİYLE İTTİLER…

Tam BAL’a yükselme hazırlığı yaparken, yönetimin kurulunun ilginç bir kararıyla görevden yarılan Öğütveren’den sonra Nusretiye allak bullak oldu ve zirve yansını kaçırdı. BAL’a yükselme şansını elleriyle itti. Kursları kaçırmayan, diplomasını sürekli güncelleyen Ögütveren’in içinde bunduğu durum, hiçbir siyasi yapılanma içerisinde bulunmaması, görev alamaması, aslında Kocaeli futbolunun içinde bulunduğu durumun da özetini yansıtıyor. Sözün özü, bu kentte hala ‘BAŞARI CEZASIZ KALMIYOR’… Hakan YAĞCIOĞLU

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