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Başarılı İş Adamları Derneği'nden İstanbul Ticaret Odası'na ziyaret

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Başarılı İş Adamları Derneği'nden İstanbul Ticaret Odası'na ziyaret
Başarılı İş Adamları Derneğini Başkanı Barış Arat ve Yönetim Kurulu üyeleri İstanbul Ticaret Odasına ziyaret etti.

BAŞSİAD Başkanı Barış Arat " Yılda 600'den fazla yabancı heyet ağırlayarak dış ticarette önemli adımlar atan İstanbul Ticaret odasını ziyarette bulunduk. Oda başkanına kentimiz ile ilgili bilgiler vererek derneğimizin ve üyelerimizin projelerinden bahsettik. Oda olarak projelere destek verdiklerini söyleyerek Kocaeli'ye ziyaret etmeye geleceklerini ifade ettiler. Nisan ayından sonra İstanbul Ticaret Odası ile birlikte bir program gerçekleştireceğiz.

 

İBRAHİM ÇAĞLAR BAŞSİAD ROZETİ TAKTI

Yönetim Kurulu üyelerimiz Erdinç Küçükateş, Ayşe Nur Kahraman Aytekin, A.U. Hakan Tanrıöven ve Hakan Günister ile ziyarette bulunduğumuz Oda Başkanı İbrahim Çağlar'a İzmit'in artık bir dünya markasına dönüşen pişmaniyemizi taktim ettik ve Başsiad rozeti takarak derneğimizin vizyonunu ve misyonunu anlattık bağımsızlık ve başarıyı ön planla tuttuğumuzu ifade ettik" dedi. Serkan BORLAK 

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