Başbakan: Kocaeli’ye 20 Milyarlık yatırım yaptık

AKP İzmit ilçe teşkilatının 4. Olağan kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Kocaeli’ye 20 Milyar yatırım yaptık. Buna Belediyelerin yaptıkları yatırımlar dahil değil" dedi.

AKP İzmit İlçe teşkilatının 4. Olağan kongresi Başbakan Binali Yıldırım’ın katılımıyla yapıldı. Yoğun katılımın olduğu kongrede mevcut Başkan Ali Korkmaz görevi Hasan Ayaz’a devretti. AKP İzmit kongresinde de diğer ilçe kongrelerinde olduğu gibi birlik vurgusu ön plandaydı. Kongreye Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, Milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, ilçe belediye başkanları, kadın kolları, gençlik kolları başkanları, milletvekilleri ve çok sayıda partilinin katılım gösterdi. İzmit’te toplam 430 kişinin kongrede oy kullanma hakkı bulunuyordu. Hasan Ayaz kongre sürecinde yoğun istişarelerde bulunarak 25 kişilik yönetim listesini belirledi.

YOĞUN GÜVENLİK

Kongrenin yapıldığı Hasan Gemici Spor Salonu’nun girişinde polis ekipleri tarafından yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü. AK Parti İzmit İlçe kongresine katılım gösterenler kurulan X-Ray cihazlarından geçtiler ve üstleri arandı.

“AYAZ BAYRAĞI ÇOK DAHA İLERİYE TAŞIYACAK”

Görevi Hasan Ayaz’a devreden AKP İzmit İlçe Başkanı Ali Korkmaz gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, “Cumhuriyet tarihinin en büyük sıçramasını gerçekleştiren, ülkemize hizmette sınır tanımayan mensupları kongremizin ilimize, ülkemize hayırlı olmasını Allah’tan niyaz ediyorum. Bu dava mazlumların yanında olma davasıdır. Çalınmadık kapı bırakmadık. Seçimlerde yoğun çalışmalar gerçekleştirdik. 7 yıl boyunca İzmit’te oylarımızı partimizin oy ortalamasının üzerine çıkardık. 2014 yerel seçimlerinde zorlu bir dönemdeydik. CHP en güçlü adayını karşımıza çıkarmıştı. Cumhurbaşkanımız İzmit’i almanızı istiyoruz talimatı vermişti. O günden bu yana gece gündüz çalışarak seçimi başarıyla tamamladık. Bu kentle ilgili hayali olanların hayalleri bir daha canlanmamak üzere kaldı. Bu durum bizi rehavete düşürmemelidir. Bu millet her zamankinden daha güçlü olmalıdır. Aynı kararlılık içerisinde birlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Siyaseti dava aracı olarak gördük. Görevi Hasan kardeşime bırakıyorum. İnanıyorum ki Hasan Ayaz bayrağı çok daha ileriye taşıyacaktır” dedi.

“HEP BİRLİKTA BAŞARILARA YÜRÜYELİM”

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan Korkmaz’ın ardından yaptığı konuşmada, “Büyük bir heyecan içerisindeyiz. Bugün bir bayrak değişimi için buradayız. Bir zamanlar CHP’nin kalesi denilen İzmit’te seçim başarısı kazandığımız Ali Korkmaz kardeşimize şimdiye kadar yaptığı güzel çalışmalarından ötürü çok teşekkür ediyorum. Allah yolunu açık etsin. Bizler İzmit Belediyesi olarak bu süreç içerisinde birlik olduk. Hasan Ayaz beye görev teslim edilecek. Allah onun da yardımcısı olsun. Hep birlikte yeni, büyük başarılara yürüyelim. Bizler bu zorlu şehir siyaseti içerisinde liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın parti çizgisi çerçevesinde hizmet yapmaya çalıştık. 60 milyonluk bütçeyi bugün 260 milyon haline getirdik. Bir kuruşu kimseye yetirmedik. Şehre bir çivi çakmamış insanların ağır ithamlarına rağmen duruşumuzu değiştirmedik. Az zamanda çok iş yapmanın peşinde olduk. Marka bir İzmit Belediyesi var” diye konuştu.

“EN ÖNEMLİ PROBLEMİMİZ ULAŞIM”

Doğan’ın ardından kürsüye gelen Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Kocaeli Türkiye’de sanayinin başkenti. Üretim merkezi, aynı zamanda bir liman şehri. Türkiye’nin Anadolu’ya açılan en büyük kapısı. AK Parti iktidarıyla Kocaeli adeta bir birlik oldu. Kocaeli alt yapısıyla, üst yapısıyla sağlıklı yaşanabilir bir şehir oldu. Bizim şehrimizde ne varsa köyümüzde de o var. Çalışmalarımızda başta liderimiz sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere iktidarımızı örnek aldık. Bugün Kocaeli Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri oldu. Bizim gelecekte en önemli problemimiz ulaşım problemidir. Ulaşımla ilgili birçok proje yaptık. Darıca- Çayırova- Gebze hattında 2018’in başında metro çalışmasına başlıyoruz. Kocaeli’de raylı sistem AK Parti döneminde başladı. Tramvayı hizmete soktuk. Beklediğimizin üzerinde bir ilgi gördü. Gebze’deki metro projesinin çalışmalarını yapıyoruz. Hükümetimizin desteğiyle bunu yapacağız. Sayın Başbakanımızın çalışmalarını takip ediyoruz. Halkımızla, esnafımızla Kocaeli’ye aşkla hizmet etmeye devam ediyoruz. İzmit ilçe yöneticilerimize bugüne kadar verdikleri emeklerden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

“BİZE YAKIŞANI YAPACAĞIZ”

Karaosmanoğlu’nun ardından konuşan AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan, “Bugün 6. İlçe kongremizi tamamlıyoruz. Kocaeli’nin 12 ilçesinde de genel merkezin çizdiği prensipler çerçevesinde kongrelerimizi icra edeceğiz. Kocaeli teşkilatı kongreleri kıyımın, ayrışmanın, rakipleri egale etme kongreleri değil, kongrelerimiz her daim birliğin, bayrak yarışının merkezi oldu. Fedakarlıklarla bugüne geldik. Tüm AK Parti ailemize şükranlarımı ifade etmek istiyorum. 3 yıldır birlikte çalıştığım Ali Korkmaz’ a her daim gösterdiği gayretinden dolayı şükranlarımı ifade ediyorum. Ali Korkmaz beyle çalışan arkadaşlardan görevi devretmeyenler de var. Biz güçlü ve büyük bir aileyiz. Delegasyonumuzun da desteğiyle Hasan Ayaz ve yeni yönetiminin Ali kardeşimizin koyduğu seviyenin üzerine çıkacağını temenni ediyorum. Bize yakışanı her zamanki gibi yapacağız” dedi.

“KOCAELİ ÖRNEK BİR TEŞKİLATTIR”

Ceyhan’ın ardından kürsüye gelen Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “4. Olağan İzmit ilçe kongremiz hayırlı olsun. Dünya hızla bir belirsizliğe gidiyor. Fırtına ötesi bir kasırgayı yaşıyoruz. Bölgemiz adeta yine yeni sıkıntılara gebe. Böyle bir dönemde Türkiye’nin bu fırtınada güçlü bir kaptanla yolunda yürüdüğünü görüyoruz. Her birimizde bu güçlü kadroya destek vermek durumundayız. 15 yılda çok iş yaptık. Elbette yapılacak daha çok iş var. Ancak sürdürülebilir bir iktidarın anahtarı dürüst, temiz siyasetten geçen. 15 yıldır bunu ortaya koyduğumuz için iktidarız. Bir partinin samimiyetle çalışan teşkilatları yoksa o davanın sürdürülebilir olması mümkün değil. Hele Kocaeli bu noktada Türkiye’ye örnek teşkilattır. Arkadaşlarımız büyük bir gayretle çalışmaya devam ediyor. Kocaeli sadece sanayinin başkenti değil, birlik ve beraberlik anlayışının en iyi hayata geçtiği şehir. Toplumun her kesimine dokunarak yoluna devam eden bir şehir Kocaeli. Bu bizim en büyük gücümüzdür” şeklinde konuştu.

“ALİ KORKMAZ PIRIL PIRIL BİR ARKADAŞIMIZ”

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, “Ali Korkmaz pırıl pırıl bir arkadaşımız. İşini layıkıyla yaptı. Bugün görevi devrediyor. Kendisine teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığını bırakıyor ama siyaseti bırakmıyor. İnşallah en güzel noktada partimiz değerlendirmesini yapacaktır. Arkadaşlarımız başarısız oldukları için görevi devretmiyor. Sadece bir yenilenme, tazelenme açısından bayrağı devrediyor. Tüm arkadaşlarıma özellikle teşekkür ediyorum. Sayın Başbakanımızın şehrimize bakanlık dönemin de de çok önem verdiğine şahidim. Kongremiz tazelenmeye sebep olacak. Görev alacak arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Güçlü teşkilatın her bir mensubuna da katılımdan ötürü teşekkür ediyorum” ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

“İZMİT’İN YERİ ÖZELDİR”

AK Gençler Başbakan Binali Yıldırım kürsüye çıktığında Vefalı Başbakanımız Kocaeli Gençliği Seninle” yazılı pankart açtı. Başbakan Binali Yıldırım, “Kocaeli gençliği yine farkını ortaya koydu. 2002’de bir güneş gibi doğan AK Parti’nin lokomotif şehirlerinden birisi de Kocaeli’dir. İzmit Türkiye’nin ticaret, istihdam yeridir. İzmit’in yeri her zaman bizim için özeldir. Kocaeli kutlu yürüyüşte en güzel örneklerimizden birisidir. Bu şarkı buradan bitmez” diyor sayın Cumhurbaşkanımız. Önümüzdeki 2019 var. Bu teşkilatla 2019, 2023 hedeflerini gerçekleştirmek için meydanlardayız. Daha güzel günlere İnşallah hep birlikte yol alacağız. AK Parti adalet ve kalkınmanın adıdır. AK Parti hukukun savunucusudur. AK Parti istikrarın adıdır. AK Parti değişimin ve dönüşümün müjdecisidir. Burası Kocaeli, başkası yok. Diriliş destanımızı anlayamayanlar var. Bunlar kurucu genel başkanımızı yolun başında yasaklı hale getirmediler mi? Cumhurbaşkanlığı seçimini engellemediler mi? AK Parti’yi kapatmaya teşebbüs etmediler mi? AK Kadroları milletten koparmak istediler ama millet bunlara cevabı verdi. Bu vefalı teşkilat 15 yılda 12 seçimden yüzünün akıyla çıktı. 5 genel, 3 yerel seçim, 3 referandum 1 Cumhurbaşkanlığı seçiminden büyük başarıyla çıkan bu teşkilattır” dedi.

“KOCAELİ’YE 20 MİLYAR YATIRIM YAPTIK”

Başbakan Binali Yıldırım konuşmasının devamında, “15 Temmuz’da ABD’den yönetilen küresel terör örgütünü devreye soktular. Onların bir hesabı vardı ama bir de Hakk’ın hesabı vardı. O gece alçaklara millet en büyük karşılığı verdi. Halkın gücü tankın gücünü yendi. O gece Cumhurbaşkanının etrafında 80 milyon tek ses oldu. O gece meydanlar bir kahramanlık destanı yazdı. 250 şehidimiz vatanını sevmenin kutsiyeti adına büyük bir kahramanlık gösterdiler. Allah bütün şehitlerimize rahmet eylesin. O gece İzmit’te meydandaydı. Milli iradenin onurunu dimdik ayakta tuttuk. Kocaeli’ye 20 Milyar yatırım yaptık. Buna Belediyelerin yaptıkları yatırımlar dahil değil. İbrahim bey çok güzel işler yaptı. Ben onu biraz kendime benzetiyorum. Fazla konuşmaz, düşük profilli, abilik yapar, şov peşinde koşmaz. Abilik yaparak kente çeki düzen verdiniz” dedi.

BAŞBAKAN HİZMETLERİ ANLATTI

Başbakan konuşmasında, “Kocaeli’nin toplu ulaşım sorunu var. Önümüzdeki dönem Kocaeli için metro dönemidir. İlk adımı İbrahim Bey atacak biz de gerekli desteği vereceğiz. Kocaeli’de 4 adet teknoloji geliştirme bölgesi kurduk. Bir bilişim vadisi kurduk ki Türkiye’de bir ilk. Birinci safhası tamamlandı. Yakın zamanda hizmete açacağız. Bugün 13 faal sanayi bölgesi var Kocaeli’de. 33 bin kapasiteli bir stadyum yaptık. Bin 100 yataklı şehir hastanesi yapıyoruz. Kocaeli şehir içi trafiğini de rahatlattık. Şimdi Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden gelen yolu da Kocaeli’nin kuzeyine alıyoruz. Bunun çalışmaları devam ediyor. Bununla birlikte Kocaeli’nin şehir içi trafiği metroyla tamamen rahatlamış olacak. Kocaeli Kandıra yoluyla ilgili otogar köprülü kavşağı 2 yıl içerisinde bitecek. İzmit – Gebze yolunda farklı kavşak projeleri var. 2003’ten bu yana Kocaeli’deki araç sayısı yüzde 40 artmış. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz. Türkiye bugün Yollara yaptığı yatırımla 13. Sıraya yükseldi. ” ifadelerini kullandı. Haber: Selin BECER

İlçe Yöneticileri:

Hasan Ayaz, Abdullah Saburlu, Ahmet Çelik, Ali Galip Göktürk, Ali Güney, Ali Erdem, Ayfer Uğur, Batuhan Üretürk, Cemil Karaca, Ceyhun Yalçın, Ece Nur Sevilen, Emine Soylu Gürdoğan, Havzullah Yaydemir, İsmail Özdemir, Musa Özcan, Nihal Adar, Nurullah Yılmaz, Rafet Yücel, Recep Yıldız, Rifat Aktaş, Sami Ataman, Semra Aksoy, Turgay Aydıner, Yasin Akkuş, Zehra Aynacı

İl delegeleri:

Hasan Ayaz, Osman Pepe, Nevzat Doğan, Ali Korkmaz, Aysel Demirtaş, Musa Özcan, Erdoğan Şentürk, Muharrem Tutuş, Alper Doğan, Aykut Sunar, Bülent Durmuş, Ertuğrul Yavuz, Erkan Bakıroğlu, Nur Konyalı, Murat Ergelen, Ayşe Müge Olşen, Halit Çokan, Erkan Aksoy, Zekeriya Özak, Halil Vehbi Yenice, Abdullah Köktürk, Sabri Gökbudak, Ali Kahraman, Hilmi Sevilen, Nezih Demirtaş, Necdet eksen, Hüseyin Yusuf, Orhan Atabay, Nejat Güney, Aykut Ayhan, Yaşar Kanpara, Hülya Çiçek, Esra Dinç, Yunus Arıcan, Semih Yılmaz, Vehbi Aydıner, Muhittin Erkaya, Hasan Kırlı, Emin Uygun, Fevzi Bayırbaşı, İrfan Seymenbaşı, Ahmet Can, Nilüfer Saburlu, Ayhan Dursun, Şafak Durak, Haluk Ercan, Bilal Kanca, İsmail Önay, Mevlüt Akdoğan, Reşit Temel, Fatih Çelik, Emin Duman, Serdar Arıcan, Tahir Aktaş, Selahattin Şengöz, İrfan Doğdu, Bülent Çıtlak, Burhan Duran, Halil Ceyhan, Halit Gedik, Savaş Akpolat, Hakkı Tandoğdan, Ali Şişman, Halil Ömür, Mahmut Öztürk, İsmail Gündaş, Yalçın Akkuş, İbrahim Alp, İsmail Gün, Ali Yılmaz, Muammer Hazer, Özer Parlakbilek, Ahmet Akkuş, Nurgün Kan, Hüseyin Öz, Yusuf Karaarslan, Niyazi Ceylan, Abdullah Bülbül, Fuat Bayram, Ayhan Şen, Fahrettin Alp, İbrahim Efe, Erdoğan Yiğit, Erdem Andaç, Engin Gedikli, Kıymet Çınar, İsmail Uslu, Ahmet Esin, Ergün Mencik, Şener Sar, Ahmet Tarı, Ferit Yüksel, Şerafettin Gülener, Nihat Sarı, İlhan Demir