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Başbakan sandalyenin üzerinden vatandaşlara seslendi!

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Başbakan sandalyenin üzerinden vatandaşlara seslendi!
Başbakan Binali Yıldırım, Pazartesi günü, babası vefat eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nu, Kocaeli'nin Başiskele İlçesi Yuvacık Mahallesi'ndeki evinde ziyaret etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Karaosmanoğlu ailesine başsağlığı dileğinde bulundu. Başbakan Yıldırım, taziye ziyaretinin ardından otobüsle Yuvacık Meydanı'nda bulunan kahveye gidip, vatandaşlarla sohbet etti, çay içti.

 

SANDALYENİN ÜZERİNE ÇIKTI

Burada ayakkabılarını çıkarıp sandalyenin üzerine çıkan Başbakan, "Buraya ikinci gelişim. Artık alışkanlık yaptı herhalde, üçüncü sefer de geliriz. Buraya ilk geldiğimde alçak, hain darbe girişiminden bir hafta önceydi. Burada sizlerle oturup sohbet ettik ve ikramda bulundunuz. O zaman da bir kardeşimizin cenazesi nedeniyle gelmiştim. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve halen üçüncü dönem devam ettiren İbrahim Bey'in muhterem babasının vefatı dolayısıyla taziyeye geldik. Allah merhuma rahmet eylesin, mekanı cennet eylesin. Bu vesileyle sizleri tekrar görmek nasipmiş. Ben şahsıma, arkadaşlığıma, bize göstermiş olduğunuz sıcak karşılama, ev sahipliği için teşekkür ediyor, şükranlar sunuyorum. Biz böyleyiz. biz beraberiz, kardeşiz, birlikte Türkiyeyiz. Böyle olmaya devam ettikçe, bize hiç kimse zarar veremez. 80 milyon, 780 bin kilometrekare vatan toprağında tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet olarak evvel Allah yolumuza devam edeceğiz" dedi. Başbakan Yıldırım, daha sonra gençlerle fotoğraf çekilip çocuklara oyuncak dağıttıktan sonra otobüsle Cengiz Topel Havalimanı'na gitti.

BASBAKAN BINALI YILDIRIM, KOCAELI BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANI IBRAHIM KARAOSMANOGLU'NU EVINDE ZIYARET ETTIKTEN SONRA YUVACIK MEYDANI'NDA VATANDASLARLA SOHBET EDIP, CAY ICTI. AYAKKABILARINI CIKARIP SANDALYENIN UZERINE CIKAN BINALI YILDIRIM, VATANDASLARA SESLENDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

BASBAKAN BINALI YILDIRIM, KOCAELI BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANI IBRAHIM KARAOSMANOGLU'NU EVINDE ZIYARET ETTIKTEN SONRA YUVACIK MEYDANI'NDA VATANDASLARLA SOHBET EDIP, CAY ICTI. AYAKKABILARINI CIKARIP SANDALYENIN UZERINE CIKAN BINALI YILDIRIM, VATANDASLARA SESLENDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

BASBAKAN BINALI YILDIRIM, KOCAELI BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKANI IBRAHIM KARAOSMANOGLU'NU EVINDE ZIYARET ETTIKTEN SONRA YUVACIK MEYDANI'NDA VATANDASLARLA SOHBET EDIP, CAY ICTI. AYAKKABILARINI CIKARIP SANDALYENIN UZERINE CIKAN BINALI YILDIRIM, VATANDASLARA SESLENDI. FOTOGRAF-FARUK KIYAK-BASISKELE-DHA

 

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